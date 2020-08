Siga nossa página

Cesurg faz parceria com Grupo Fienile

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 31 Agosto 2020 10:29 .

Grupo é desenvolvedor do primeiro pivô central com irrigação e iluminação artificial do mundo

O curso de Agronomia do Cesurg Sarandi, preocupado em manter os acadêmicos sempre atualizados com as tendências do mercado do agronegócio, fechou parceria com o Grupo Fienile, o qual é desenvolvedor de uma técnica inovadora que viabiliza iluminação e potencializa o desenvolvimento de plantas.

Trata-se da iluminação de cultivos agrícolas por meio da instalação de painéis de iluminação artificial em pivôs de irrigação. Uma proposta que além de irrigar água, também irriga luz sobre a lavoura. A inovação envolve adequações no manejo das culturas e resulta em aumento de produtividade. O objetivo é o de ampliar o período de absorção de luz das plantas.

O pacote tecnológico, como é chamado pela organização, propõe o manejo agrícola sustentável com foco em alta produtividade. Experimentos do Grupo Fienile constataram o aumento de quase 70% na produtividade de lavouras de soja, de 71 sc/ha para 118 sc/ha.

O Cesurg terá a responsabilidade de pesquisar e compreender o comportamento das plantas frente a suplementação luminosa, bem como identificar quais práticas de manejo devem ter uma atenção especial com uso dessa tecnologia.

O projeto ocorrerá em propriedades rurais localizadas em um raio de 100 km do Cesurg Sarandi e será desenvolvido por, no mínimo, três anos, tendo todo aporte técnico do Grupo Fienile.

“Parcerias como esta realizada com o Grupo Fienile permitem que nossos alunos sejam profissionais preparados às exigências do mercado de trabalho e contribuam com o desenvolvimento regional, nacional e mundial”, afirmou a coordenadora do curso de Agronomia, Thais Pollon Zanatta.

Fonte: Vera Rebonatto - AI Cesurg