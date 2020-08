Siga nossa página

Barra Funda - Prefeitura constrói passeio público

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 31 Agosto 2020 11:42 .

O Poder Público Municipal de Barra Funda, através da empresa Construtora Piramede, está realizando a construção de passeio público em dois trechos distintos da Avenida 24 de Março.

Mais de 200 metros de calçadas e rampas de acessibilidade estão sendo construídos com o objetivo de proporcionar maior segurança e acesso aos que transitam no local, em especial para a área do esporte e lazer, já que muitas pessoas utilizam para caminhada e prática de exercícios físicos.

Fonte: Diário RS