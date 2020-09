Siga nossa página

Barra Funda - Registrada colisão na ERS-569

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 01 Setembro 2020 07:13 .

Na manhã desta terça-feira, (01), foi registrada uma colisão na ERS-569 sentido Sarandi/Barra Funda

Um automóvel de passeio colidiu em um caminhão baú na manhã de hoje. Segundo informações, o condutor do veículo de passeio teve um mal súbito ocasionando a perda do controle do veículo que veio a colidir com o caminhão.

O condutor do veículo foi encaminhado ao HCS para realização de exames.

Foto: Divulgação Redes Sociais