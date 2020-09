Siga nossa página

Encerramento dos encontros do Ação Mulher Sicredi 2020 é marcado por momento virtual em família

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 03 Setembro 2020 11:20 .

A noite da sexta-feira, 28 de agosto, foi de alegria e comemoração em família no encerramento das atividades virtuais do Programa Ação Mulher Sicredi 2020.

Em função da pandemia, neste ano, o programa foi adaptado para um formato de encontros virtuais, a fim de manter as participantes unidas, e continuar proporcionando ferramentas de busca do autoconhecimento e do empoderamento pessoal.

Durante os meses de junho e julho, foram realizados diversos encontros semanais, alternando dois grupos. O último módulo desta edição do programa contou com a participação das famílias das integrantes dos três estados (RS, SC e MG): estiveram conectadas mais de 400 pessoas, para falar sobre “Relações que geram prosperidade”.

Também estiveram participando do encontro os diretores Marcos Dorigon e Catiane Longhi Menin e o Presidente da Cooperativa, Saul Rovadoscki, que deixou sua mensagem em nome da cooperativa.

“A base de uma sociedade é a família, pois é ela que ensina os valores aos jovens, compartilha conhecimento, interage com a sociedade e contribui com o fortalecimento dos bons exemplos. Por isso, queremos cada vez mais reforçar a relação de vocês, mulheres protagonistas, com suas famílias, e com a nossa cooperativa, que também é uma grande família”, explicou.

Temas trabalhados no decorrer do ano

Nos encontros anteriores, foram abordados temas como “Quem sou eu neste novo momento?”, “Conexões”, “Relacionamentos dentro de casa e na sociedade”, “Reorganização financeira”, “Redes sociais”, dentre outros, que proporcionaram ótimas reflexões.

Fonte: Comunicação Sicredi Região da Produção RS/SC/MG