Pátria Voluntária repassará até R$ 50 mil a instituições com crianças

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 04 Setembro 2020 10:35 .

Valores serão obtidos por meio doação de pessoas e empresas

Por meio da chamada Apadrinhe um Futuro, instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social podem pedir apoio para projetos que visem o desenvolvimento educacional, em saúde, e nas áreas de esporte e lazer. Trata-se da segunda chamada pública de 2020 do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária), em parceria com a Fundação Banco do Brasil. As propostas serão recebidas até 13 de setembro.

O objetivo, de acordo com a Casa Civil da Presidência da República, que abriga o Pátria Voluntária, é atender cerca de 8 mil crianças e adolescentes por meio de 81 instituições de todo o país. As entidades que cumprirem os requisitos da chamada e forem selecionadas vão receber, cada uma, um aporte entre R$ 10 mil e R$ 50 mil, mediante disponibilidade de recursos levantados pela campanha de doações lançada oficialmente na semana passada.

Segundo as regras definidas no edital, poderão ser proponentes de projetos as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que sejam legalmente constituídas há pelo menos um ano; estejam cadastradas na plataforma Pátria Voluntária (www.patriavoluntaria.org); e sejam credenciadas como instituições de acolhimento de crianças e adolescentes.

Instituído no ano passado, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária) incentiva a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas para a população mais pobre e vulnerável. A ação é conduzida por um conselho, presidido pela primeira-dama, composto por 24 integrantes do governo e da sociedade civil.

Como doar

As doações de recursos para o Apadrinhe um Futuro serão recebidas em conta corrente específica, sob a gestão da Fundação Banco do Brasil (Banco do Brasil: 001 Agência: 1607-1; conta corrente: 19.001-2; CNPJ: 01.641.000/0001-33; Nome: Camp Pátria Voluntária).

Poderão doar pessoas físicas ou jurídicas pela plataforma do programa Pátria Voluntária. O valor mínimo para doação é R$ 30.

Fonte: Agência Brasil/ Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil