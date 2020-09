Siga nossa página

Novo Barreiro - Município adquire ambulância semi-uti nova

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 08 Setembro 2020 09:15 .

Nessa semana o município de Novo Barreiro recebeu um veículo Fiat Ducato, Zero Quilômetro, Modelo 2020.

O veículo será destinado para o atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.

A AMBULÂNCIA SEMI-UTI foi adquirida com recursos próprios da municipalidade no valor de 211.000,00 (Duzentos e onze mil reais) através de processo licitatório.

A Ambulância chega equipada com equipamentos médicos necessários para esta função, tais como: Equipamentos de Oxigenação, composto por dois Cilindro de Oxigênio sendo um cilindro para oxigênio e um cilindro para ar comprimido; Prancha de Imobilização; Maca Retrátil e Cadeira de Rodas de Resgate Articulada, entre outros equipamentos, toda certificada pela ABNT e ANVISA.



Fonte: Douglas Consul/Jornal O Ponto da Notícia