Sicredi Região da Produção destaca crescimento

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 10 Setembro 2020 11:18 .

Mesmo diante da crise econômica provocada pela pandemia, a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG avalia de maneira positiva seus resultados do primeiro semestre de 2020, com crescimento econômico, ao aliado ao desenvolvimento social, indo de encontro com o seu propósito de agregar renda e melhorar a qualidade de vida dos associados e das comunidades.

“Esse crescimento é resultado de um trabalho focado nas necessidades das pessoas, onde, mesmo com o distanciamento social procuramos estar próximos através das plataformas e canais alternativos de atendimento, tudo para que o associado tenha na Cooperativa um apoio para enfrentar e superar esse momento desafiador”, destaca o diretor executivo da Sicredi Região da Produção, Marcos Dorigon.

EXPANSÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO

Os projetos de expansão da Cooperativa, principalmente para os Estados de Santa Catarina e Minas Gerais seguem como uma das prioridades da Cooperativa, fator que motivou a geração de empregos nesse primeiro semestre, onde 63 novos colaboradores foram contratados, o que representa a ampliação de quase 20% do quadro de colaboradores.

Em junho deste ano, a cooperativa inaugurou a 6ª agência em Chapecó, no bairro Passo dos Fortes, ampliando a rede de atendimento no município e disseminando a oferta de produtos e serviços financeiros para mais pessoas.

Além das novas agências, a cooperativa também ampliou outros espaços, entre eles as agências de Ronda Alta e Barra Funda (RS) e Xanxerê (SC), priorizando recepcionar os associados e comunidade em espaços amplos, modernos e acolhedores.

Para o segundo semestre, a Cooperativa retoma o planejamento de expansão para Minas Gerais, com a inauguração de novas agências, gerando empregos e agregando renda à mais famílias.

APOIO AOS ASSOCIADOS

O Cooperativismo, pelo modelo de negócio, é um excelente instrumento de apoio ao desenvolvimento local, e nesse primeiro semestre, a Cooperativa atuou fortemente na oferta de soluções personalizadas a demanda de cada associado, sejam pessoas físicas, jurídicas ou agricultores, com produtos financeiros, taxas de crédito justas e consultoria.

Esse atendimento próximo e personalizado é um dos grandes diferenciais da Cooperativa, que nesse primeiro semestre agregou mais de 3 mil associados ao seu quadro social, nos três Estados de atuação

Outro fator de destaque é a Campanha Eu Coopero com a Economia Local, um movimento institucional do Sistema Sicredi que busca conscientizar a sociedade para que valorizem e adquiram produtos e serviços de empresas locais, incentivando a retomada da economia e apoiando as empresas, principalmente os pequenos comércios, a superarem esse momento de instabilidade. Ainda na linha de apoio local, também foi lançado o aplicativo Sicredi Conecta, uma plataforma virtual onde os associados podem divulgar seus produtos e serviços, utilizando a ferramenta como vitrine de fomento às vendas. O app pode ser baixado sem custo.

SATISFAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

A satisfação dos associados é outra grande preocupação da Sicredi Região da Produção, que mensalmente mensura sua atuação através da Pesquisa Net Promoter Score (NPS), uma metodologia conhecida mundialmente e que nos últimos meses tem apresentado resultados crescentes para a Cooperativa, que ultrapassou a média da Central Sicredi Sul Sudeste, que abrange todas as cooperativas do RS, SC e MG, com índice superior a 75%.

SOCIAL

Outra frente da Cooperativa nesse primeiro semestre, na área social, foi apoiar o combate ao novo Coronavírus, através da destinação de recursos para os Hospitais da área de atuação, visando a compra de equipamentos e materiais necessários ao atendimento da população. Mais de meio milhão de reais foi destinado para 16 entidades de saúde.

“A razão de uma Cooperativa existir é atender as demandas de seus associados e apoiar o desenvolvimento das comunidades onde estamos inseridos e, nesse momento, compartilhar essas conquistas é motivo de orgulho, pois crescemos gerando crescimento, priorizando o atendimento simples, próximo e zelando pela saúde e bem-estar dos colaboradores e associados”, finaliza o diretor executivo Marcos Dorigon.

Fonte: Comunicação Sicredi Região da Produção