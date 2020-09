Sarandi - Debastiani e Nicola são aclamados candidatos por ampla coligação

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 17 Setembro 2020 09:46 .

Convenções partidárias foram realizadas na última quarta-feira

Data da realização das convenções partidárias de diversas siglas, a última quarta-feira, dia 16, confirmou o posicionamento das principais forças políticas para as eleições municipais de 2020. O Diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) aclamou os nomes de Nilton Debastiani e Reinaldo Antônio Nicola como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, encabeçando uma ampla frente com apoios do PTB, PSD, PC do B, PT, Republicanos e Podemos.

Nilton Debastiani concorreu a prefeito ainda em 2016, tendo obtido 7273 votos, ficando atrás por uma diferença de 136 votos ou 0,9% dos votos válidos. Desde então, permaneceu cotado para uma segunda pré-candidatura Trabalhista, confirmada na noite desta quarta-feira. Em julho, após intenso chamado de seus filiados, o PDT confirmou a pré-candidatura do ex-prefeito Reinaldo Nicola como vice-prefeito, ao lado de Debastiani, unificando o partido na sua aspiração de retomada do Palácio Municipal.

Os Trabalhistas também definiram uma forte nominata de dezessete pré-candidatos a vereador: Airton Ortiz, Anderson Silva Machado, Carmem Araldi da Silveira, Dalmir Pinto Nunes (Neno), Erni Maciel da Silva (Tatuzão), Graciane Schio Ribeiro, Jairo Antonio Corso, Janete Cassariego (Preta da Consa), Jorge dos Santos, Luiz Carlos Lucietto (Professor Lica), Marcelo João Barbosa, Maria Luiza Geller, Maria Lucia Di Domenico Zanatta, Rosemar de Fátima Goetz Zancanella, Vergílio Rodrigues, Waldir Ribeiro da Silva (Waldir Cabeleireiro), Wilmar José de Azeredo.

No discurso após a aclamação, Nicola destacou a sua satisfação em estar ao lado de Debastiani nesta caminhada política, ressaltando que o pré-candidato a prefeito manteve-se ativo e trabalhando nos últimos quatro anos, estudando e se preparando com dedicação para assumir este desafio quando o momento chegasse. Debastiani, por sua vez, afirmou ser uma honra ter ao seu lado como pré-candidato a vice-prefeito uma referência política da estatura de Nicola, o que só o deixaria com mais responsabilidade de fazer um bom trabalho.

Debastiani é gerente aposentado da Caixa Econômica Federal, nascido na Linha Pinhalzinho em Sarandi, filiado no PDT desde 2014. Trabalhou como voluntário em entidades da sociedade civil organizada por mais de 40 anos ao lado da esposa Roseli e dos seus três filhos. Reinaldo Nicola é natural do então Distrito da Barra Funda, com longa experiência no meio político, tendo sido eleito o vereador mais jovem do Estado do Rio Grande do Sul com 18 anos, posteriormente vice-prefeito de Sarandi, primeiro prefeito de Barra Funda e líder do Executivo sarandiense por dois mandatos.

Assessoria – PDT/Sarandi