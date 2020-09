Nova Boa Vista - Daniel Thalheimer e Cleber Badin são confirmados como candidatos a Prefeito e Vice

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 17 Setembro 2020 10:14 .

No município de Nova Boa Vista, foi confirmada a união do MDB e PDT - Daniel Thalheimer e Cleber Badin, respectivamente, para a majoritária no pleito eleitoral deste ano, após as convenções partidárias.

Também ficou definido os candidatos a vereadores: PDT: Aline Locatelli, Eider Willers Milani, Nádia Maria Badin, Edson José Mossmann, Neuri Staggmeier, Leandra Isabel dos Santos Merten, Gerson Petry, Jucimar Kusler.

Vereadores MDB: Adriana Arnhold Panzenhagen, Andréia Kemmrich Silveira, Antônio Carlos Oliveira Queiroz, Éder Knob, Ildo Cover, Marlene Zimmermann Koch, Jonathan Luiz Pellenz, Ricardo Sausen.

Assessoria MDB/PDT