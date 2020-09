Três Palmeiras - Magal e Sidão confirmam candidaturas a Prefeito e Vice

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 17 Setembro 2020 10:59 .

Na noite desta terça-feira, 15 de setembro, os partidos MDB e PSB de Três Palmeiras oficializaram as candidaturas de Claumir Cesar de Oliveira (Magal) do MDB a concorrer ao cargo de prefeito e Sidemar de Oliveira (Sidão) do PSB ao cargo de vice-prefeito nas eleições 2020. O PP confirmou apoio as candidaturas e os 3 partidos também oficializaram as pré-candidaturas de vereadores.

Pelo partido MDB são 8 pré-candidatos, sendo: Lucas Aguirre Pulter, Marciano Luis Ecker, Jair Antunes dos Santos, Luciana Haustein, Elizandra Teresinha Florencio, Vera Lucia Pidt Talamini, Antônio Oliveira Bueno e Vilmar Antônio da Silveira. Já pelo PSB os nomes aprovados pelos filiados são: Sônia Goffi, Marli Carvalho de Moura, Valmir Gomes Ferreira, João Adélcio Flores Rigo, Enio de Saiba e Tânia Márcia de Almeida Lara Zorzi e o PP lançou nomes de três pré-candidatos ao legislativo: Joelci Pedro Lazzarotto, Dorvalino Vettorazzi e Joice Cecília Mottin.

Fonte: Adriana Friedrich