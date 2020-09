Rondinha - Cantoni e Pergher concorrerão a Prefeito e Vice

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 17 Setembro 2020 18:25 .

No dia 12 de setembro o Progressistas de Rondinha realizou sua convenção. Na ocasião o partido decidiu que irá com chapa pura, onde tanto prefeito e vice-prefeito do partido, ou seja sem coligação. Os escolhidos foram Cantoni e Pergher.

Para as nove vagas do legislativo o partido escolheu 11 pré-candidatos: Adair menin, Adão de Souza, Camila Longhi Dalmas, Claudia Zatti, Dejane Tonin, Dirceu Romani, Eva Borges, Eduardo Zorzi, Idemar Paludo, Marcio Santos e Renato Zanatta.

Assessoria Progressistas