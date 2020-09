Cotrisal expande área de atuação

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 18 Setembro 2020 16:51 .

A cooperativa passa a operar na região noroeste do estado

No dia 18 de setembro, a Cotrisal oficializou contrato de locação das unidades da Cooperativa Agropecuária Alto Uruguai Ltda, Cotrimaio, com sede em Três de Maio. Acompanharam o ato de assinatura, o presidente da Fecoagro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, o presidente da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, Saul João Rovadoscki, além de diretores das cooperativas Cotrimaio e Cotrisal.

“Temos certeza que o sistema cooperativista sai ainda mais fortalecido, nosso objetivo é promover tecnologias, produtividade e renda aos associados e produtores, além de ajudar a região a crescer, trabalhando com reponsabilidade e seriedade”, ressaltou o presidente Walter Vontobel.

A direção da cooperativa informa que nos próximos dias inicia o processo de transição e na segunda quinzena de novembro a Cotrisal passa a atuar em 12 municípios na região, com 18 pontos de recebimento de grãos, na comercialização de insumos e produtos agrícolas, na área agropecuária, rações, leite e com a consultoria técnica (agronômica e veterinária) aos produtores.

Com o início das operações, a área de atuação da Cotrisal passa para 47 filiais em 40 municípios, além da sede administrativa, em Sarandi. Os associados da Cotrimaio e produtores da região passarão a ter acesso a produtos e serviços da Cotrisal, que em 2019 teve receita de R$ 1,8 bilhão e sobras de R$ 109 milhões.

Sobre a Cotrisal - Ao longo de 63 anos, a cooperativa vem crescendo, agregando valor às atividades dos mais de 10 mil associados e promovendo o desenvolvimento sustentável do agronegócio nos municípios onde atua. Respaldada pelo espírito cooperativista e pela participação dos associados, nos últimos anos, a Cotrisal consolidou um acelerado ritmo de crescimento. Tudo isso sem perder o espírito cooperativista e a participação dos associados, seja na produção de grãos e leite, na aquisição de insumos, movimentando uma grande rede de varejo e na entrega da produção. Assim, com visão empreendedora, adequação às mudanças tecnológicas, profissionalismo, inovação e competitividade nos processos de gestão, a Cotrisal vem construindo sua história, conquistando novos sócios, novos clientes e garantindo posições de destaque no cenário do agronegócio gaúcho e nacional.

Silvana Lima

Assessora de Imprensa Cotrisal