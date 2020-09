Ronda Alta - Paciente foge e furta objetos de hospital

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 21 Setembro 2020 09:38 .

Na tarde deste domingo, dia 20, um paciente que estava internado na ala psiquiátrica ou de dependentes químicos em um hospital de Ronda alta acabou fugindo do local, furtando um notebook e um botijão de gás. Após ainda acabou furtando um veículo em via pública.

Imediatamente a guarnição da Brigada Militar de serviço foi comunicada e após buscas pela cidade foi abordado o veículo furtado, onde foi preso o condutor pelos crimes contra o patrimônio (FURTO DE OBJETOS e FURTO DE VEÍCULO). No interior do veículo estavam os objetos furtados no hospital.

O acusado foi encaminhado para registro do flagrante e os objetos apreendidos para posteriormente serem devolvidos aos proprietários.

Fonte: Brigada Militar