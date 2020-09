Sarandi - Decreto Municipal permite a abertura de espaços esportivos

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 21 Setembro 2020 12:43 .

Nesta segunda-feira, dia 21, foi divulgado no site da Prefeitura de Sarandi, o Decreto Municipal nº3791, que alterou o artigo 1º, inciso I do Decreto Municipal 3781 de 24 de agosto de 2020 e estabeleceu novo regramento para funcionamento de quadras esportivas particulares e públicas no Município.

CONFIRA ABAIXO OS PRINCIPAIS PONTOS DO NOVO DECRETO.

Art. 1º Ficam autorizadas a funcionarem, com atendimento presencial ao público, as seguinte atividades econômicas, nas condições a seguir descritas:

I – restaurantes que servem a la carte, prato feito ou buffet sem autosserviço (CNAE 56): funcionamento de segunda a domingo, das 10:00 (Dez) horas às 24:00 (Vinte quatro) horas, com atendimento ao público restrito a 35% da lotação do salão, teto de operação em 50% dos seus trabalhadores, além de tele-entrega, pague-e-leve e drive thru até as 24 (vinte quatro)horas;

....

Art. 2º Fica autorizada a abertura para treinamento dos estabelecimentos como ginásios, campos e quadras de futebol e vôlei sejam públicas ou privadas, durante a vigência de bandeira amarela ou laranja, desde que respeitadas as seguintes medidas segmentadas abaixo:

I - São medidas sanitárias segmentadas, de adoção obrigatória por todos, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia de COVID-19, dentre outras:

a observância do distanciamento social, restringindo a circulação de pessoas no interior dos estabelecimentos, devendo somente permanecer os atletas, sendo vedada a participação de público em especial familiares e torcedores nos treinos e jogos;

os atletas somente poderão entrar nas dependências esportivas se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% (setenta por cento);

c) a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realização de quaisquer exercícios, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta por cento, bem como da higienização, com produtos adequados;

d) cada atleta deve portar sua própria garrafa (individual) de água com identificação, para evitar a troca ou o compartilhamento da mesma durante os treinos e jogos ;

e) fica vedada, nos dias de competição, a aglomeração de torcedores ou torcidas organizadas;

f) fica vedada a troca ou a doação de uniformes usados durante as competições, entre os atletas ou para outros, as rodas de aquecimento e confraternizações pré e pós competição, assim como o cumprimento físico inicial e final entre atletas e com a equipe de arbitragem;

g) fica vedado o uso de áreas comuns como refeitório, vestiários, lavatórios, chuveiros e similares a sua utilização a fim de evitar aglomeração.

Parágrafo único – Fica autorizado o funcionamentos das quadras, ginásios e campos de segundas a sextas feiras, no horário das 08:00 às 22:00horas e nos sábados os horários compreendidos entre as 08:00 as 18:00 horas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e revoga disposição em contrário.

