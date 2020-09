Cotrisal realiza segundo Sorteio da Promoção Tempo de Sorte 2020

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 22 Setembro 2020 08:28 .

No dia 19 de setembro, foram conhecidos os contemplados do 2º Sorteio Tempo de Sorte Cotrisal 2020, que em virtude da pandemia, foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Cotrisal.

Participaram da transmissão os diretores: presidente Walter Vontobel, e o vice-presidente João Carlos Chini. Para auditar e auxiliar no sorteio, estiveram presentes o vice-prefeito municipal Glauber Kunzler; a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Denise Gelain; o delegado de Polícia Regional, Edson Tadeu Cezimbra; o Presidente da Acisar, Marco Antônio Castoldi; o delegado de Polícia de Sarandi, Leandro Antunes; a Presidente do Rotary Club Sarandi, Nilva Chini; o presidente do Sindicato Rural de Sarandi, Fernando Sescon; a Presidente do Lions Clube Sarandi Centenário, Elisabeth dos Santos e o Presidente do Lions Clube Sarandi Justino Covatti Júnior.

APAE de Seberi recebeu o cheque de mil reais

Em cada sorteio, a Cotrisal contempla uma entidade da sua área de abrangência com um vale de R$ 1.000,00 em compras nas lojas da cooperativa, com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das ações sociais. A entidade contemplada neste sorteio foi a APAE de Seberi representado vice-presidente Erivelton Pereira Ramos.

Participaram da promoção os associados e clientes que entregaram a produção de soja, trigo ou milho. A entrega de mil litros de leite deu direito a um cupom. Ainda tiveram a chance de concorrer os clientes que compraram nas lojas da rede de supermercados, materiais de construção, pecuária, peças, ferragens e implementos agrícolas, cada R$ 200,00 em compras dava direito a um cupom. Nas compras de insumos e produtos agroindustriais a cada R$ 1.000,00 deu direito a um cupom. Também preencheram o cupom corretamente respondendo a pergunta: “Qual a Cooperativa prospera junto com os associados?”.

A promoção Tempo de Sorte continua e no dia 09 de janeiro de 2021 será realizado o terceiro e último sorteio. Para participar seguem os mesmos critérios: na entrega da produção e nas compras na rede de lojas Cotrisal.

Os 10 contemplados no 2º Sorteio 2020 foram:

1º prêmio: SUV Renault Captur zero quilômetro: Carlinhos Segnor, de Rondinha;

2º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Auria Jacobs, de Ronda Alta;

3º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Adelino Gaedicke, de São José das Missões;

4º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Mateus Paulo Rosa, de Trindade do Sul;

5º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Adilio Manoel Guarezi, de Nonoai;

6º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Cristiano Sandri Sortica, de Palmeira das Missões;

7º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Aldair Conti, de Entre Rios do Sul;

8º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Delmar Augusto Friederich, de Constantina;

9º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Eloi José Knob, de Chapada;

10º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Miguel Mariani, de Constantina.

Fonte: AC Cotrisal