Sicredi apoia desenvolvimento de MEIs com o programa Cooperação na Ponta do Lápis

Sicredi apoia desenvolvimento de MEIs com o programa Cooperação na Ponta do Lápis

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 23 Setembro 2020 09:33 .

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG está apoiando os pequenos negócios e Microempreendedores Individuais associados, para que tenham ainda mais possibilidades de se fortalecer, especialmente nesse período de dificuldades econômicas, de diversas formas – e não só por meio da concessão de crédito.

Procurando entender as reais necessidades dos associados, os colaboradores do Sicredi tem voltado sua atenção através de consultorias financeiras personalizadas para cada negócio, com auxílio na organização de fluxo de caixa, estoque, folha de pagamento, produtos de adquirencia, treinamento para colaboradores, dentre outros fatores que podem melhorar a rentabilidade da empresa.

“Estamos buscando cada vez mais ser parceiros, para que seja uma relação ganha-ganha, em que todos saiam beneficiados”, explicou o Presidente da Cooperativa, Saul Rovadoscki.

Neste período de pandemia e recessão econômica, muitos pequenos negócios precisaram se reinventar ou readequar, e o Sicredi está disponibilizando várias ferramentas, como o Sicredi Conecta, por exemplo, o Portal do MEI, e também um novo programa de formação de educação financeira, que irá apoiá-los em suas tomadas de decisões.

Programa Cooperação na Ponta do Lápis

O novo programa de educação financeira, chamado Cooperação na Ponta do Lápis, está sendo trabalhado pelos colaboradores nas agências, nesse momento, exclusivamente com os associados MEIs (Microempreendedores Individuais).

A proposta da cooperativa é ser um agente de mudança e gerar impacto positivo na comunidade, por meio desse programa inovador e permanente. É o primeiro passo na construção de novos hábitos financeiros para que possamos contribuir ainda mais com os negócios a manter uma vida financeira sustentável e saudável.

“Começamos com o lançamento desta primeira fase, mas sabemos que ela é só o começo da jornada. Nossas equipes estão realizando vários encontros virtuais e individuais para contribuir com o associado, analisando seus habituais controles, fluxos de caixa, e sem esquecer que os sonhos do associado e da MEI precisam estar registrados para que ambos possam prosperar”, finalizou Saul, acerca do Programa.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG