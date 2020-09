CESURG está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2021

A taxa de inscrição será 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia da realização da prova

As inscrições para a prova presencial do Vestibular de Verão 2021, ocorrem durante o período de 22 de setembro a 29 de outubro de 2020, através do site cesurgsarandi.com.br/vestibular.

Nesta edição os candidatos que realizaram o Enem entre 2015 e 2019 também conseguem estudar na instituição. Para a verificação das notas, basta acessar: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/login.

Outras opções para ingressar nos cursos podem ser através do Histórico Escolar (da última instituição de Ensino Médio) e Transferência (dos alunos de outras instituições para o CESURG de Sarandi). Basta acessar o site, realizar o preenchimento do formulário e escolher uma das opções da modalidade que deseja e aguardar a equipe responsável entrar em contato.

O Cesurg conta com diversas possibilidades de apoio que facilitam para ingressar nos cursos ofertados na instituição como: Programa de Acesso Estudantil Cesurg, Fies, ProUni, Desconto Família, Desconto Pontualidade, Convênio Empresas, Bolsas de Pesquisa e Participação e a Mobilidade Acadêmica.

As opções de cursos são Administração, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Gestão de Cooperativas, Medicina Veterinária e Pedagogia.

Um grande diferencial para o próximo ano nos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, é que terão a opção de turno integral e noturno para melhor atender a demanda da região.

A prova será realizada no dia 31 de outubro de 2020. Para mais informações os candidatos podem entrar em contato através do telefone (54) 3460-1000/ (54)98423-9928 ou (54) 9 9949-3977.

