Meteoro ilumina o céu e faz a noite virar dia no RS e SC

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 02 Outubro 2020 08:26 .

Especialistas descrevem que se tratou de um superbólido devido a sua grande luminosidade que fez a noite se iluminar como se fosse dia por poucos segundos

Um bólido iluminou o céu do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no começo da madrugada desta quinta-feira, dia 1º, a 1h09 (hora de Brasília). Especialistas descrevem que se tratou de um superbólido devido a sua grande luminosidade que fez a noite se iluminar como se fosse dia por poucos segundos. Imagens divulgadas pela Bramon (Brazilian Meteor Observation Network), o bólido foi observado em diversas cidades da Metade Norte gaúcha e do Leste Catarinense.

O bólido, explicam astrônomos, provoca uma claridade muito maior do que um meteoro do tipo fireball, além de vibrações. Há casos em que chegam a gerar estampidos sônicos com vibrações a ponto de as pessoas sentirem a terra tremer. A queda de um bólido dificilmente traz risco. Em regra, cai fragmentado e danos são raríssimos.

Confira imagens abaixo:

Font:Redação Portal In Foco RS* MetSul