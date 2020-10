Ataque de abelhas deixa três pessoas feridas e dois cães mortos em SC

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 13 Outubro 2020 08:30 .

O caso aconteceu no sábado (10), em São José do Cedro, no Oeste catarinense.

Três pessoas ficaram feridas e dois cachorros morreram após um ataque de abelhas. O caso aconteceu no sábado (10), por volta das 15h20, na rua Castro Alves, no bairro São Cristóvão, em São José do Cedro, no Oeste catarinense. As vítimas descarregavam uma mudança no local, quando aconteceu o ataque.

O Corpo de Bombeiros fez o atendimento as três vítimas. Segundo os socorristas, um rapaz -de 28 anos – tinha várias ferroadas. A estimativa é que tinha mais de cem. Os ferimentos estavam localizados principalmente no rosto, couro cabeludo e pescoço. Devido ao quadro de saúde da vítima ele foi encaminhado ao hospital de São Miguel do Oeste.

Uma mulher, de 31 anos, também foi atendida pelos bombeiros. Ela apresentava pequena quantidade de ferimentos, mas foi conduzida para atendimento médico. Outro rapaz, também de 28 anos, foi atingido por algumas ferroadas e foi encaminhado para avaliação médica.

As filhas do casal, que acabava de se mudar para o município, se abrigaram na casa de vizinhos. Os adultos ficaram feridos, ao tentar salvar os cães da família, segundo apurou a Peperi.

Dois cães morreram

Dois cães também foram resgatados do local pelos socorristas. Eles pertenciam a família e eram da raça Pitbull. Os animais possuíam várias ferroadas e quadro de convulsão.

No hospital, a equipe do pronto-socorro acionou uma veterinária. A profissional atendeu os animais, mas eles não resistiram e morreram.

Fonte: ClicRDC/ Foto: EpagriSC/ Reprodução GovSC