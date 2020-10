Aulas da rede pública estadual devem retornar a partir de 20 de outubro no RS

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 15 Outubro 2020 08:42 .

Eduardo Leite informou através de live investimento R$ 270 milhões em aprendizagem, capacitação, contratação de professores, profissionais de apoio e materiais de desinfecção

O Governador Eduardo Leite apresentou na tarde desta quarta-feira (14), o cronograma e protocolos para o retorno às aulas na rede pública estadual. As aulas estão suspensas no Estado desde o dia 19 de março em razão da pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi realizado junto ao secretário da Educação, Faisal Karam e a secretária de Saúde, Arita Bergmann, através de transmissão ao vivo no Facebook.

Conforme Eduardo Leite, o retorno agora leva em consideração três fatores, são eles: assegurar direito à aprendizagem, prover atenção e assistência e evitar abandono e evasão.

Além disso, para garantir a segurança sanitária nas escolas o Governo do RS irá investir R$ 270 milhões em aprendizagem, capacitação, contratação de professores, profissionais de apoio e matérias de desinfecção.

Ainda, foram comprados R$ 15,3 milhões em Equipamentos de Proteção Individual, são eles:

9 mil termômetros infravermelhos;

328 mil máscaras infantis;

1,9 milhão de máscaras infanto-juvenis

1,3 milhão de máscaras adultos

O retorno não será obrigatório para os alunos, professores e servidores. Professores e servidores do grupo de risco seguem em teletrabalho. “Os professores que não são do grupo de risco e não forem trabalhar, terão os dias descontados”, apontou Eduardo Leite.

Ainda, os alunos ficarão 3 horas em aula presencial e 2 horas de forma híbrida e as turmas serão divididas, exemplo, cada semana um grupo de alunos irá até a escola, depois outro grupo e assim, sucessivamente.

Cronograma

O retorno será gradual e por etapas, confira:

Ensino Médio e técnico: a partir de 20 de outubro

Ensino Fundamental (anos finais): a partir de 28 de outubro

Ensino Fundamental (anos iniciais): a partir de 12 de novembro

Orientações para pais e alunos

O retorno é gradual por etapa de ensino e iniciará pelo Ensino Médio. Os alunos para retornar serão definidos conforme a prioridade, ou seja, os que têm mais dificuldades de aprendizagem ou de acesso a equipamentos e à internet.

Eduardo Leite também salientou que é recomendado evitar comportamentos sociais, como apertos de mãos, abraços e beijos, além de compartilhamento de equipamentos e materiais didáticos.

Não será permitido partilhar alimentos e objetos de uso pessoal (copos, talheres, pratos e material escolar – canetas, borrachas e réguas).

Orientação para professores

Cada educador deverá informar à equipe diretiva os estudantes com retorno prioritário e participar de formação sobre retomada das atividades presenciais no COE-Escola (Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação).

Os professores do grupo de risco deverão apresentar atestado médico à direção escolar e manter aulas no ambiente remoto.

Ainda, os professores deverão realizar avaliações diagnósticas, tanto em aulas remotas como presenciais, por meio de instrumentos diversificados que possibilitem observar as lacunas de aprendizagem, verificando os estágios de desenvolvimento de cada estudante.

Para saber mais, sobre o retorno é possível acessar ao site do Governo do RS

Fonte: Aline Prestes - Diário da Manhã/Foto: Reprodução