8º Concurso Fotográfico Cotrisal

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 15 Outubro 2020 09:08 .

1º Lugar - Jaime Fiorentin, Prêmio: TV 43”

2º Lugar - Celso Tozi, Bicicleta

3º Lugar - Gian Carlos Schwerz, Panela Elétrica

Comissão de avaliação formada por profissionais de fotografia da cidade de Sarandi

Foram mais de duas mil fotografias, o tema deste ano foi registrar as culturas na região, como soja, trigo e milho, além de demonstrar aspectos no dia a dia da vida no meio rural.

O concurso foi realizado pela Assessoria de Comunicação, de 15 de maio a 15 de setembro deste ano, sendo que a comissão de avaliação formada por profissionais de fotografia da cidade de Sarandi: AG Fotografias, Alisson Berlet Fotografica e Adri Marcolan Fotografia utilizou a experiência e os critérios do regulamento para avaliar as fotos e definir as vencedoras.

No dia 14 de outubro, os três primeiros colocados receberam a premiação do vice-presidente João Carlos Chini, que agradeceu a participação de todos e parabenizou pelos belos registros.

Confira as 12 selecionadas que farão parte do Calendário Cotrisal 2021. Agradecemos a todos que enviaram suas fotos, continue participando pois no próximo ano seus registros também poderão fazer parte do nosso calendário. Parabéns a todos!

1º Lugar - Jaime Fiorentin, Constantina

2º Lugar - Celso Tozi, Constantina

3º Lugar - Gian Carlos Schwerz, Linha Maneador, Nova Boa Vista

4º Lugar - Valmir Pedro Gerivini, Linha Ervalzinho, Barra Funda

5º Lugar - José Henrique Spielmann, Ronda Alta

6º Lugar - Joel Matheus Kunrath, Novo Barreiro

7º Lugar - Elton Matias do Amaral, Boa Vista das Missões

8º Lugar - Alberto Moi, Santa Lúcia, Barra Funda

9º Lugar - Fernande Signori, Linha Ervalzinho, Barra Funda

10º Lugar - Zenilda Verzignazzi Sartori, Palmeira das Missões

11º Lugar - Maria Eduarda Outeiro Giongo, Seberi

12º Lugar - Ademir Guerino Cé, Linha matriz, Constantina

Fonte: Lurdes Silvana de Lima - Jornalista DRT/RS 10.670 - Assessoria de Comunicação - Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.