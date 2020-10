Sarandi - Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme será inaugurado no CESURG Sarandi

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 21 Outubro 2020 08:36 .

Na sexta-feira 23 de outubro, o Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme (CSA) do curso de Medicina Veterinária do CESURG Sarandi inaugura com atendimento para animais domésticos.

O Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme, será o maior centro clínico da região de Sarandi, voltado para atender aos animais de pequeno porte. Terá uma equipe de colaboradores com quatro alunos do sexto e sétimo semestre que vão ser responsáveis em auxiliar os médicos veterinários do Centro. Ainda a equipe conta com mais 07 colaboradores, entre veterinários, enfermeira, secretária e responsáveis pela limpeza e manutenção do espaço.

O CSA terá um sistema de software desenvolvido para atender com todas as informações necessárias das partes clínica, cirúrgica e laboratorial, com isso as consultas, exames e procedimentos cirúrgicos serão acompanhados de forma digital em todo espaço do Centro de Saúde Animal, padronizando o processo de atendimento aos animais, desde a recepção do paciente até o procedimento clínico, cirúrgico e também o pós-cirúrgico.

O Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme, leva o nome do antigo coordenador do Curso de Medicina Veterinária, o médico veterinário Guilherme Klaus Rossetto. Guilherme dedicou-se exclusivamente para implantação do CESURG em suas diversas unidades e em especial o Curso de Medicina Veterinária de Sarandi, pelo qual demonstrava seu amor.

Guilherme era referência para seus alunos como médico veterinário, coordenador do curso, professor e colega para todas as horas, pois com sua bondade se apresentava sempre disposto em ajudar as pessoas.

Sua luz brilhou intensamente entre os colegas de profissão, sua dedicação, compromisso, sua capacidade de liderança o destacava das demais pessoas, mesmo em seu curto tempo enquanto docente Professor Guilherme fez jus à láurea recebida como o primeiro Professor Honoris Causa do CESURG. Em 2020 seu nome será eternizado em uma edificação de grande referência para o curso que tanto amava, Medicina Veterinária. Por meio de uma forma singela a IES irá homenageá-lo inaugurando o “Centro de Saúde Animal PROFESSOR GUILHERME”.

A inauguração do CSA terá transmissão em uma live nas Fanpages do Facebook do Diário RS no link https://www.facebook.com/diariorsnoticias/?ti=as e do CESURG através do link https://www.facebook.com/cesurgbr/, ás 19 horas, na sexta-feira 23 de outubro.

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG