Palmeira das Missões - Prazo de entrega da UTI do Hospital de Caridade será prorrogado para mais 60 dias

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 22 Outubro 2020 11:20 .

Tendo em vista a proximidade da conclusão das obras de reforma e adequação da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, a empresa Tetto Sul Engenharia, responsável pela execução do trabalho, solicitou a prorrogação do prazo de entrega para mais 60 dias. ⠀

O andamento atual da obra está em torno de 55%, com o início da etapa final de acabamentos. Após a conclusão, o espaço ficará disponível para receber 10 leitos de UTI.

Os recursos para a construção do local somam mais de R$ 719 mil e são provenientes da Consulta Popular dos anos de 2011/2012 e 2015/2016. Os subsídios estão sendo utilizados para a reforma da área destinada à Unidade, bem como a aquisição de um gerador de energia elétrica e equipamentos para a instalação de um climatizador central.

Fonte: Yasmin Mafalda - AIP