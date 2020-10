Sarandi - Brigada Militar atende ocorrência da Lei Maria da Penha

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 27 Outubro 2020 09:04 .

A guarnição da Brigada Militar de Sarandi por volta das 3hs de hoje, 27/10/2020, foi solicitada a comparecer no Bairro Vicentinos a fim de atender ocorrência de ameaça com base na Lei Maria da Penha, no primeiro momento o agressor havia saído de casa, porém a guarnição o localizou retornando ao local, portando um revólver Marca Ítalo Gra calibre 22 com uma munição intacta.

Foi apreendido o material e ambas as partes conduzidas ao CAMS e após apresentados a autoridade policial.

Fonte: Brigada Militar