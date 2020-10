Sarandi - CESURG inaugura Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme que será referência e modelo na região de Sarandi

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 27 Outubro 2020 16:25 .

​O Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG Sarandi, inaugurou na sexta-feira 23 de outubro, o Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme, sendo o maior, melhor e conceitual em Sarandi e região.

​O Centro de Saúde Animal deu início em 2016 num grande sonho, que se iniciou coordenado pelo professor Guilherme Klaus Rossetto e com ingresso dos primeiros acadêmicos do curso de medicina veterinária, os quais sonhavam em ter um espaço em que pudessem vivenciar teoria e prática.

​E esse sonho em 2020 foi concretizado através do Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme, onde foi pensando em atender as necessidades de toda a região do norte do Rio Grande do Sul, com atividades desenvolvidas nas áreas acadêmicas, sociais e comerciais. Com capacidade em atender cerca de mil animais por mês com abrangência em mais de 50 municípios, o Centro realizará atendimentos clínicos, exames de imagem laboratoriais, cirurgias e demais processos complexos do dia a dia que envolvem os animais.

De acordo com o Presidente da Mantenedora UilianTreméa, a estrutura é toda moderna e integrada. - “Foram investidos mais de 3 milhões de reais em estrutura, equipamentos, em toda a obra e todo o entorno. Sarandi, nossos acadêmicos e a região tenham certeza que essa estrutura não perde em nada para as estruturas em nível nacional e internacional, o modelo acadêmico empregado dentro dessa estrutura com atividade teórica e prática, com salas ao lado dos laboratórios, do centro cirúrgico, a gente não encontra em outras cidades a não ser Curitiba e Porto Alegre na região Sul. Tenham certeza que aqui tem uma estrutura de primeira para desenvolver as atividades”.

O Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme conta com 50 espaços trazendo o que há de melhor em termos de equipamentos, tecnologia e espaços físicos, completamente digital, todo atendimento realizado caí em um sistema e este transfere para as disciplinas a qual os alunos estão cursando. Fazendo com que os estudantes começam a vivenciar toda a parte de atendimento, anamnese, os exames complementares, ou seja, os acadêmicos acompanham tudo o que acontece com os pacientes do CSA.

Com esse sistema que o Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme trabalha, não serão apenas os alunos que vão realizar o acompanhamento de tudo o que acontece com o animal dentro do CSA. Mas os tutores também através do portal do cliente, o tutor do animal tem acesso àcaderneta de vacinação, fotos, exames e pesagens, tudo isso no smartphone dele, ou seja, tem acesso na palma da mão do que acontece com o animal.

Segundo o professor e diretor do Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme Rafael Pandolfi, o centro é uma conquista para as aulas. - “É uma grande conquista para o CESURG e o curso de medicina veterinária poder está trazendo toda essa tecnologia e esse cuidado com a saúde animal para região. É um grande empreendimento para a medicina veterinária, uma remodelação do curso, que agora trás em termo de saúde e cuidados com os animais”.

A Presidente Regional do Conselho de Medicina Veterinária Lisandra Dornelles, que esteve no evento de inauguração fala que se sentiu emocionada e que não imaginava que o espaço do Centro era tão grandioso, - “Fiquei emocionada quando entrei aqui, não esperava que fosse algo tão grandioso, porque a região ganhou muito e a medicina veterinária é uma profissão muito importante, é a única profissão capaz de atuar nos três pilares da saúde única, que envolve a saúde animal, humana e ambiental. Então por mais que as pessoas achem que é um centro de saúde veterinária que está cuidando do cão e do gato também está cuidando da saúde da população. Parabéns a todos, pois a região toda ganha a medicina veterinária e toda a população”.

O Centro de Saúde Animal tem equipamentos de última geração e se assemelha ao hospital humano, com tecnologia avançada para cuidar dos animais. Para ter acesso aos atendimentos, basta preencher o Cadastro de Paciente que está disponível no site https://www.cesurgsarandi.com.br/ ou ligar através do telefone (54) 3460-1000.



Lisandra Dornelles Presidente Regional do Conselho de Medicina Veterinária

Rafael Pandolfi Diretor do Centro de Saúde Animal

Eduardo Martins Diretor de Ensino do CESURG

Uilian Treméa Presidente da Mantenedora

Entrega de Placa e flores para os pais do Professor Guilherme

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG