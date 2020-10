Bebê nasce com anticorpos contra covid-19 na Espanha

Um recém-nascido virou notícia no mundo todo esta semana depois de apresentar resultado negativo para covid e positivo para IgG, o que significa que possui anticorpos contra a doença. A criança nasceu na sexta-feira (23), no Hospital San Jorge, de Huesca, na Espanha.

Segundo os sites locais, a mãe do bebê contraiu coronavírus e testou positivo ao dar entrada no hospital para dar à luz. A criança, cuja mãe estava infectada, apresentou resultado positivo em uma primeira PCR realizada assim que saiu do útero materno.

Mas os médicos decidiram repetir o teste, que deu negativo, embora na sorologia se determinasse que a criança tinha anticorpos. O bebê pode ter contraído os anticorpos através da placenta, um dos poucos casos que já ocorreram no mundo.

Os casos relatados de transmissão de anticorpos da mãe para o bebê são raros no mundo. O mais frequente é a presença do vírus no recém-nascido, que pode acontecer até pela contaminação do ambiente. No caso do bebê espanhol, a hipótese de transmissão pela placenta é a mais provável porque os recém-nascidos não são capazes de gerar por si próprios a imunidade contra a covid-19. O processo é conhecido como transmissão vertical.

Fonte: G1