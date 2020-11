Sarandi - CESURG realiza a prova para o Vestibular de Verão 2021

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 04 Novembro 2020 09:12 .

No último sábado 31 de outubro, foi dia de prova do Vestibular de Verão 2021, no Centro de Ensino Superior Riograndense. Os candidatos realizaram uma redação para concorrer para as vagas dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Gestão de Cooperativas, Medicina Veterinária e Pedagogia. Os vestibulandos tiveram que fazer uma redação dissertativa.

O tema da redação, foi de acordo com um pequeno fragmento apresentado aos candidatos, onde teriam que a partir desse texto realizar uma redação dissertativa, escrevendo um posicionamento crítico em relação ao novo normal do curso que estavam prestando vestibular.

A prova iniciou às 14h30min e teve duração de duas horas, para os candidatos realizar o texto dissertativo de 15 a 20 linhas aproximadamente, de acordo com o fragmento apresentado. O intuito de efetuar dessa maneira a prova através de redação é para conhecer o perfil do acadêmico que vem estudar no CESURG.

Os candidatos ao entrar nas salas para realização da prova, trouxeram conosco 1Kg de alimento, o que é valor de inscrição do Vestibular de Verão 2021.

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG