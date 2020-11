Cotrisal inaugura nova unidade em Gramado dos Loureiros

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 04 Novembro 2020 09:14 .

Empreendimento de 1.640 m² de área construída recebeu investimento de mais de R$ 5,4 milhões.

No dia 03 de novembro foi realizada cerimônia de inauguração da nova unidade da Cotrisal em Gramado dos Loureiros. A cooperativa atua no município de Gramado dos Loureiros desde 2005. Ao longo dos anos vem ampliando as estruturas conforme reivindicação e demanda dos associados e produtores locais e regionais.

Prestigiaram a inauguração o presidente Walter Vontobel, vice-presidente João Carlos Chini, superintendente Helvio Debona, gerente de varejo Francisco Sander, líderes de Gramado dos Loureiros: Jaime Zin, Amarildo Seco, Levino Fiorentin e Valdemar Cenci, além dos conselheiros: Volmir Marangon, Carlos Skibinski, Enio Baldi, Fernando Sescon, Leopoldo Luiz Vieira, Mauro Cremonini, Zelilio Peron, Ilucir Moi e Altair André Machado de Oliveira.

A área de 25 mil m² adquirida do associado Gilnei Motta possibilitou a instalação do empreendimento de 1.640 m² de área construída, um investimento de mais de R$ 5 milhões e 400 mil.

“Passados 15 anos, estamos aqui para entregar esta nova unidade, com escritório e lojas, depósito de insumos, balança rodoviária com tombador para bi-truck, silo de expedição, silo pulmão, enfim, todas as estruturas necessárias para atender nossos associados com qualidade”, destacou o presidente Walter Vontobel ao observar que a obra iniciou no dia 6 de maio e foi concluída em 30 de outubro, “portanto em 5 meses nós trabalhamos na execução deste projeto. Agradeço também o profissionalismo das empresas Samaq, que realizou os trabalhos de escavação e terraplanagem, Rembecker responsável pelas estruturas metálicas, além das empresas Kepler Weber, Saur, Carpan e Erenge pelas obras, estruturas e equipamentos”, ressaltou Vontobel.

Com a finalização da obra em Gramado dos Loureiros, a Cotrisal passa a contar com 42 pontos de recebimento na região, e a partir do dia 16 de novembro, com o início da atuação na região noroeste do estado, a cooperativa totalizará 60 pontos de recebimento de grãos. Uma estrutura que garante a solidez da cooperativa e traz ainda mais segurança para o desenvolvimento dos associados.

Fonte: Lurdes Silvana de Lima - Jornalista DRT/RS 10.670 - Assessoria de Comunicação