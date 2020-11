Liberato Salzano - Prefeito Gilson veta Projeto de Lei que previa o aumento dos salários de Prefeito, Vice, Vereadores e Secretários

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 04 Novembro 2020 10:28 .

O Prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli, vetou os Projetos de Lei Nº 06, 07 e 08, que previa entre outras providências, o aumento dos salários do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais. Os referidos projetos são de 18 de setembro de 2020 e foram aprovados pelo Legislativo, por unanimidade, no dia 22 de outubro.

Cabe salientar, que não fosse o veto, entrariam em vigor em 1º de janeiro de 2022, face a o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, no período de 01 janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021, o valor dos subsídios a ser percebido pelo Prefeito e Vice-Prefeito Municipal corresponderá ao valor percebido no mês de dezembro de 2020.

Confira abaixo o veto do Prefeito:

VETO AOS PROJETOS DE LEI Nº06 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020, Nº 07 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 E Nº 08 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminentes vereadores de Liberato Salzano. Com o devido respeito comunico Vossas Excelências que estou vetando na íntegra os Projetos de Lei em epígrafe por questões de interesse público.

Vossas Excelências ofertaram projetos de leis fixando os valores dos subsídios de vereadores, presidente da câmara municipal, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, aumentando seus valores para a próxima legislatura com entrada em vigor para 01 de janeiro de 2022.

Cumpre-nos comunica-los que, na forma do disposto no §1.º, do art. 115 e 123, V da Lei Orgânica do Município, VETEI INTEGRALMENTE os Projetos de Lei entendendo que fixar estes subsídios com aumentos, na dificuldade econômica em que vivemos, e, que viveremos em decorrência do senário econômico atual, fere o interesse público, indo contra os interesses de nossa população salzanense.

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO

DO INTERESSE PÚBLICO

Em que pese a competência desta Casa e o dever legal de fixar os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e presidente da Casa para a próxima legislatura, e estes de fato devem ser fixados, entendemos que fixar valores superiores aos que já estão em vigor, fere completamente o interesse público e os anseios de nossa população salzanense.

Nosso Município é pequeno e tem sua subsistência essencialmente do campo, com pouca geração de empregos na cidade. Nossa rende média dos trabalhadores é de um salário mínimo ou um pouco mais para uma pequena fração de trabalhadores.

Trabalhadores que labutam 40, 44 horas semanais, quando não, até mais do que isso para sobreviver com baixos salários, tendo que pagar seus impostos. Impostos que servem para, além de fornecer os serviços básicos para a população, serve para pagar os servidores do Município, e os demais do quadro da Administração do Executivo e os integrantes do Poder Legislativo, ou seja, nós. Nós, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.

Diante dessa disparidade de valores que nossos trabalhadores recebem, com o que nós já recebemos, apesar da alta responsabilidade de nossos cargos, somado com o cenário econômico prejudicado pela Pandemia causada pelo novo Coronavírus, que como se sabe prejudicará a economia não só neste ano de 2020 mas pelo menos por um período superior a cinco anos para haver a recuperação, é que me parece de bom senso vetar integralmente o aumento de subsídios propostos nos Projetos de Lei do Legislativo.

Não é do interesse público, da vontade do povo salzanense, o aumento de subsídios dos cargos e funções descritos, pois aumentará ainda mais a despesa dos cofres municipais, desamparando outras funções como saúde, educação, obras e outros.

Com a diminuição real da arrecadação para os próximos anos (pois esta é a previsão), haverá de ser feitos ajustes para diminuir o gasto público, e, não o aumentar em setores não essenciais como os nossos subsídios.

Não nos parece razoável passar os subsídios de 8 vereadores, que atualmente recebem de R$ 2.066,83 para R$ 2.700,00, e, do Presidente da Casa, que recebe hoje R$ 3.100,25 para R$ 3.700,00, aumentando dessa forma a despesa anual em pelo menos R$ 73.646,43, mais o aumento das contribuições previdenciárias.

Não é razoável aumentar os subsídios do Prefeito e do Vice-prefeito, que, respectivamente, recebem atualmente R$ 10.334,23 e R$ 6.329,72 para R$ 11.000,00 e R$ 6.500,00, pois isso aumentará, no mínimo para os cofres públicos, por ano, o equivalente a R$ 10.878,65, sem contar os custos previdenciários.

Não é razoável aumentar os subsídios dos Secretários municipais que hoje recebem R$ 4.179,90 para R$ 4.500,00, pois isto aumentará em média a despesas anual em R$ 24.967,80, novamente sem contar os custos previdenciários.

Ainda que estamos falando em aumentos que só entrarão em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, pois a Lei Complementar 173/2020 proíbe o aumento de despesas até 31 de dezembro de 2021, estamos falando em aumentar a despesa pública anual em cerca de R$ 109.492,88, (na realidade ultrapassa os R$ 110,000,00 pois tem o aumento das contribuições) deixando de investir esses valores em educação, saúde, assistência social, obras e tantas outras coisa mais necessárias. Em três anos, serão mais de R$ 330.000,00 que será deixado de investir no que o povo precisa, para pagar aumentos a nós, sendo que a previsão de arrecadação é menor do que a atual.

Diante deste quadro explicitado, é que justifico as razões de VETO e conclamo à consciência dos Nobres Edis, para que revejam seus pensamentos e refaçam a proposta de fixação dos subsídios para a próxima legislatura, nos valores atuais, pensando sempre no interesse público da nossa população salzanense.

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 28 dias do mês de outubro de 2020.

Gilson De Carli

Prefeito Municipal

Confira abaixo os projetos na íntegra:

Projeto 06

Projeto 07

Projeto 08

De acordo com o Prefeito Gilson, o aumento anual seria de R$109.492,88 de acordo com a base de cálculo abaixo representada.

Vereadores:

R$ 2.066,83 para R$ 2.700,00 = diferença de R$ 633,17 x 13 (12 meses mais 13º subsídio) = R$ 8.231,21

x 8 vereadores = R$ 65.849,68

Presidente da Câmara:

R$ 3.100,25 para R$ 3.700,00 = diferença de R$ 599,75 x 13 (12 meses mais 13° subsídio) = R$ 7.796,75

TOTAL DE AUMENTO ANUAL DA CÂMARA R$ 73.646,43

Prefeito:

R$ 10.334,23 para R$ 11.000,00 = diferença de R$ 665,77 x 13 (12 meses mais 13 subsídio) = R$ 8.665,01

Vice-prefeito:

R$ 6.329,72 para R$ 6.500,00 = diferença de R$ 170,28 x 13 (12 meses mais 13 subsídio) = R$ 2.213,64

Secretários municipais:

R$ 4.179,90 para R$ 4.500,00 = diferença de R$ 320,10 x 13 (12 meses mais 13 subsídio) = R$ 4.161,13

x 6 Secretários = R$ 24.967,80

TOTAL DE AUMENTO ANUAL DO EXECUTIVO R$ 35.846,45

TOTAL DE AUMENTO ANUAL R$ R$ 109.492,88

