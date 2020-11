Sicredi apoia produtores rurais no Plano Safra 2020/2021

Publicado em Segunda, 09 Novembro 2020

Em três meses foram mais de 2.400 operações disponibilizadas para custeio e investimentos na agricultura e pecuária

Os produtores rurais brasileiros contam neste ano safra com relevante aporte financeiro do Sicredi para apoiar no plantio e na colheita agrícola. Somente a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG liberou no primeiro trimestre de safra (julho, agosto e setembro) mais de R$ 124,5 milhões, distribuídos em 2.268 operações de custeio agrícola e pecuário e 211 operações de investimento. Os recursos autorizados nos três meses representam metade do valor disponibilizado pela cooperativa de crédito para toda a Safra 2020/2021 – R$ 250 milhões em mais de cinco mil operações.

De acordo com o gerente de Ciclo de Crédito da Sicredi Região da Produção, Thiago Salami, os números projetam aumento de 21,3% nos recursos concedidos em relação ao ano-safra anterior. A cooperativa tem 57 mil associados e 25 agências nos três Estados onde atua.

“No ano passado, 47% das operações de crédito foram para o agronegócio, setor que mais cresce no Brasil. Para a safra 2020/2021, a projeção é aumentar essa parcela para auxiliar ainda mais produtores e empresas rurais nos municípios”, ressalta Thiago.

A pandemia do novo coronavírus e o agravamento da estiagem no Sul do País são fatores que preocupam o setor agropecuário brasileiro neste ano. Para auxiliar os produtores, a Sicredi Região da Produção também disponibilizou a contratação de seguro agrícola para a safra. No trimestre, a cooperativa efetuou contratações para coberturas de incêndios e raios, chuvas excessivas, tromba d'água, granizo, seca, geada, ventos fortes, ventos frios, variação excessiva de temperatura, inundação imprevista e inevitável e replantio. Os contratos de seguro agrícola são viabilizados por meio de quatro companhias parceiras da Sicredi.

O presidente da Sicredi Região da Produção, Saul João Rovadoscki, destaca que a disponibilização de crédito para os produtores atende a um dos princípios do cooperativismo no setor, que é abrir mão de um resultado um pouco maior para atender à necessidade financeira das pessoas.

“Todo e qualquer produto ou serviço ofertado pela Sicredi precisa necessariamente beneficiar nosso associado. Nosso trabalho vai além do financeiro e mexe com a qualidade de vida das pessoas e o bem-estar da sociedade. Para que a cooperativa tenha ganhos é preciso que os cooperados também o tenham, essa é a diferença. Queremos que os produtores tenham uma grande safra neste ano e que, com nossa contribuição, possam crescer em renda e produtividade”, sublinha o dirigente.

SICREDI NACIONAL

Na esfera nacional, o Sicredi disponibilizou mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2020/2021, estimando 227 mil operações. São R$ 5,2 bilhões pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), R$ 4,3 bilhões pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), R$ 3 bilhões pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 10,4 bilhões para operações de custeio, comercialização, industrialização e investimento.

Nas linhas de investimento, o Sicredi disponibiliza crédito para compra de animais, máquinas e equipamentos, além de financiamentos para reforma e ampliação de benfeitorias, construção de silos e implantação de novas tecnologias.

Para aquisição de bovinos e bubalinos, corretivos de solo, sementes, sêmen, vacinas, adubos, defensivos, ração, concentrados minerais e produtos de uso veterinário, entre outros insumos, os produtores rurais podem apresentar propostas de custeio agropecuário. O Sicredi também oferece recursos para facilitar a comercialização de produtos, garantindo preços e estoques.

CONTRATAÇÕES

As propostas para solicitar o crédito rural podem ser encaminhadas para a Sicredi Região da Produção até junho de 2021. Para requerer o crédito, os cooperados devem elaborar o planejamento da próxima safra com informações sobre o produto de cultivo, a área de plantação e o orçamento de todos os itens.

Em caso de dúvidas, o produtor rural pode entrar em contato com a Sicredi Região da Produção RS/SC/MG via WhatsApp (51) 3358-4770.

Fonte: Simone Luiza Fritzen - Analista de Programas Sociais - Comunicação, Marketing e Relacionamento