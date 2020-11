Sarandi - CESURG realiza entrega de alimentos arrecadados na primeira fase do Vestibular de Verão 2021

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 12 Novembro 2020 08:23 .

Na terça-feira dia 10 de novembro, os diretores do Centro de Ensino Superior Riograndense- CESURG, Sidnei Piccini e Eduardo Toledo Martins juntamente com a professora Daiana Ransan Martins fizeram a entrega dos alimentos arrecadados na primeira fase do Vestibular de Verão 2021.

As entidades de Sarandi que receberam a doação dos alimentos foram o Lar da Menina e o Lar dos Idosos - Centro de Atendimento e Permanência. Os alimentos doados foram arrecadados como valor de inscrição do Vestibular de Verão 2021 que os candidatos trouxeram no dia da realização da prova.

A próxima fase também terá como valor de inscrição 1Kg de alimento que será arrecadado no dia da realização da prova da segunda fase do Vestibular de Verão 2021.

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG