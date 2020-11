A força da Cotrisal chega ao noroeste gaúcho

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 12 Novembro 2020 15:06 .

Presidente Walter Vontobel

Apesar do ano de 2020 ter apresentado um cenário turbulento, devido a pandemia, com reflexos em todos os segmentos da economia, a Cotrisal manteve um intenso ritmo de atividades, produzindo desenvolvimento e progresso para os municípios onde atua. Recentemente foram entregues aos associados em Gramado dos Loureiros (03/11) e São Pedro das Missões (05/10), novas unidades de recebimento de grãos, escritório e depósito de insumos.

Mas o espírito empreendedor e visionário dos dirigentes da cooperativa foi além, levou a Cotrisal a expandir sua área de atuação e iniciar atividades na região noroeste. Com esta ampliação, a Cotrisal se torna a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul.

As novas fronteiras reforçam o compromisso de gerar renda aos seus associados e produtores, além de tornar a cooperativa cada vez mais competitiva. “Trabalhamos para os nossos associados, que são os donos do negócio, assegurando retorno de resultados”, explica o presidente Walter Vontobel. Ele cita como exemplos a instalação de estruturas em locais estratégicos para facilitar o recebimento das safras e a transferência de tecnologias por meio de uma equipe técnica preparada para que os produtores tenham acesso a novos conhecimentos, sem falar que há mais de vinte anos acontece a distribuição de sobras ao final de cada exercício.

A partir da próxima segunda-feira, 16 de novembro, a Cotrisal inicia as atividades nos municípios de Alegria, Boa Vista do Buricá, Crissiumal, Giruá, Dr. Maurício Cardoso, Horizontina, Humaitá, Independência, São José do Inhacorá, Sede Nova, Tiradentes do Sul e Três de Maio, nas estruturas alugadas da cooperativa Três de Maio.

São 18 pontos de recebimento de grãos, 14 lojas agropecuárias e uma fábrica de rações. “Nosso objetivo é promover tecnologias, produtividade e renda aos produtores, além de ajudar a região a crescer, trabalhando com reponsabilidade e seriedade”, ressaltou Vontobel, ao explicar que a atuação na região se dará nas atividades de comercialização de insumos e produtos agrícolas, na área do leite e com a consultoria técnica, agronômica e veterinária aos produtores.

“A força do cooperativismo vem da união. Por isso, nós chegamos ao noroeste gaúcho para somar. Somar pessoas, experiência, credibilidade e vontade de fazer mais. Somar 63 anos de cooperativismo responsável para impulsionar o agronegócio e reescrever histórias”, finaliza o presidente da Cotrisal, Walter Vontobel.

Sobre a Cotrisal – Com o início das atividades na região noroeste, a área de atuação da Cotrisal, que tem sede administrativa em Sarandi e atua em 40 municípios, contará com 60 pontos de recebimento de grãos. Ao longo de 63 anos, a cooperativa vem agregando valor às atividades dos mais de 10 mil associados, sendo mais de 90% pequenos e médios produtores. Respaldada pelo espírito cooperativista e pela participação dos associados, seja na produção de grãos e leite, na aquisição de insumos, movimentando uma grande rede de varejo e na entrega da produção. A Cotrisal vem construindo sua história, conquistando novos sócios, novos clientes e garantindo posições de destaque no cenário do agronegócio gaúcho e nacional.

Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.