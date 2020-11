Sarandi - Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme inicia os atendimentos para a comunidade

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 13 Novembro 2020 08:30 .

As atividades de atendimentos clínicos, de urgência e emergência começaram a ser realizadas no CSA para atender a demanda de Sarandi e região

O Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme (CSA), já iniciou oficialmente os atendimentos clínicos, de urgência e emergência à comunidade externa, na terça-feira 03 de novembro.

O CSA conta com diversos serviços, como Consultas Veterinárias, Cirurgias Emergenciais, Raio X, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Vacinação, Profilaxia Dentária, Castração e Exames Laboratoriais. Conta também com especialidades de abrangências, sendo Cirurgias Ortopédicas, Cirurgias Oncológicas, Acupuntura, Dermatologia, Endocrinologia e Oftalmologia.

Todos os atendimentos do CSA são realizados por profissionais formados e com uma vasta experiência na área de atuação. Além disso, também o Centro conta com uma equipe de colaboradores acadêmicos que auxiliam nos atendimentos.

As cirurgias são realizadas sempre com anestesia inalatória e conta com acompanhamento do médico veterinário anestesista e do cirurgião, garantindo uma segurança maior no procedimento realizado.

Com tecnologia avançada e com equipamentos de última geração o Centro de Saúde Animal Prof. Guilherme está aqui aberto para cuidar de quem cuida de você, basta preencher o Cadastro de Paciente que está disponível no site https://www.cesurgsarandi.com.br/ ou ligar através do telefone (54) 3460-1001 e seu animalzinho terá acesso aos serviços do CSA.

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG