Sarandi - Debastiani e Nicola vencem as eleições no município

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 15 Novembro 2020 18:16 .

Após a apuração das 53 urnas existentes no colégio eleitoral de Sarandi, a chapa constituída por Nilton Debastiani (Prefeito) e Reinaldo Nicola (Vice) ambos do PDT, sagrou-se vencedora na eleição municipal 2020 e Sarandi-RS, superando a chapa constituída por Leonir Cardozo (Prefeito) e Edson Finger (Vice) ambos do Progressistas.

No total Debastiani e Nicola fizeram 7229 votos e Cardozo e Finger fizeram 6970 votos, tendo uma diferença portanto, de 289 votos.

