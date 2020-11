Índice de satisfação dos associados Sicredi Região da Produção RS/SC/MG atinge marca histórica em 2020

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 17 Novembro 2020 08:30 .

Cooperativa eleva em 5% o grau de lealdade dos cooperados no ano e alcança nota 75,3% na metodologia NPS

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG atingiu uma marca histórica para a cooperativa de crédito neste ano: o índice de satisfação dos associados, medido pela metodologia americana Net Promoter Score (NPS), alcançou nota 75,3% em setembro, superando pela primeira vez a média da Central Sul/Sudeste da Sicredi (74%) e aproximando a avaliação do seu indicador máximo (100). A pontuação mensurou o grau de lealdade, satisfação e confiabilidade dos usuários de todas as agências da Sicredi.

“Essa é uma conquista muito importante para a cooperativa, sobretudo neste ano em que tivemos que nos reinventar e adaptar nossas rotinas, com revezamento de colaboradores nas agências. O resultado atingido é decorrência de vários fatores, pois mesmo com essas dificuldades, estivemos próximos dos associados, por meio dos canais digitais, das nossas redes sociais, ampliando nossos horários e agendando atendimentos. O aumento da satisfação reflete o nosso propósito na prática, de melhorarmos cada vez mais a vida dos associados por meio do cooperativismo”, analisa a Diretora Executiva da Sicredi Região da Produção, Catiane Menin.

O NPS é calculado a partir de uma pergunta simples feita mensalmente aos associados: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa cooperativa para um amigo? ”. Em seguida, é feita uma segunda pergunta para o associado justificar sua nota sobre a indicação. As respostas indicam se os usuários estão satisfeitos e recomendam a Sicredi (notas 9 e 10 - promotores), se possuem ressalvas (7 e 8 - neutros) ou se tiveram experiências negativas (0 a 6 - detratores). O índice NPS resulta da subtração da porcentagem dos promotores pela porcentagem dos detratores e varia de -100 a 100. Já as avaliações dos usuários ajudam a melhorar as deficiências e a potencializar as qualidades.

“Acompanhar o NPS é uma estratégia de autoavaliação, que nos permite melhorar a cada feedback, e que permite oferecer soluções personalizadas, novos produtos e novos serviços. Além disso, toda a base de associados está suscetível a fazer parte dessa amostragem pesquisada, o que é muito bom. Queremos cada vez mais associados promotores, associados satisfeitos verdadeiramente, que nos indicam para amigos e conhecidos, pois é assim que continuaremos a crescer e levar a força do cooperativismo para mais e mais pessoas”, sublinha Catiane.

A Sicredi Região da Produção quase 60 mil associados e 25 agências nos três Estados de atuação.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG / FOTO DE ARQUIVO