Sarandi - II Mostra de Iniciação Científica do CESURG

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 18 Novembro 2020 08:22 .

O Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG Sarandi, realiza nesta semana a segunda edição da Mostra de Iniciação Científica (II MICC). O evento será online via Meet e inicia na quarta-feira 18 com encerramento na sexta 20 de novembro com o tema "Tecnologias e Desenvolvimento Regional".

Na sexta-feira às 19h30 o evento encerra com a palestra via live no Facebook do CESURG com o palestrante Alan Carlos da Costa, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal Goiano. O tema abordado será “Desenvolvimento regional: O conhecimento é o caminho”.

A II MICC possui diversos trabalhos acadêmicos que irão ser apresentados nesta segunda edição. Confira a ordem de apresentação dos trabalhos.

1º DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019

Agrárias – Sala Virtual 1 – Google Meet: meet.google.com/bgh-yxhx-qdk

Horário Título do Artigo Jovens Pesquisadores Orientador Moderador 19:30 h PERDAS NA COLHEITA DE SOJA EM FUNÇÃO DO RELEVO E VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO Edivane Ferro, Gilso Fanton, Marcio Soldá, Rafael Gayeski, Diogo da Silva Moura. Diogo da Silva Moura Jackson Korchagin 20:00 h PROJETO E FABRICAÇÃO DE UM MANEQUIM DE PALPAÇÃO RETAL EM ÉGUAS VAZIAS Tarike Schverz, Aluízio Antonio Bitello, André Bissoto, Leonardo Gabriel de Marchi, Venicius Chiquelero. Fabiola Freire Albrecht Claudia Almeida Scariot 20:30 h DINÂMICA POPULACIONAL DE PRAGAS NA CULTURA DA SOJA NO MUNICÍPIO DE SARANDI, RS Gabriela Colombo, Sheila Mossi Defant, Luciano Colombo. Rafael Antonio Pasini Rafael Antonio Pasini 21:00 h O USO DE HOMEOPATIA NA CURA DE MASTITE EM BOVINOS Caroline Baron, Lucas Luiz Franz Troyack, Milena Pessatto. Claudia Almeida Scariot Fabiola Freire Albrecht

Educação – Sala Virtual 2 – Google Meet: meet.google.com/fhx-rjgg-nfx

Horário Título do Artigo Jovens Pesquisadores Orientador Moderador 19:30 h ESTADO DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 2020 SOBRE A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR EM CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA Emanuelly Wouters Silva Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi Cyntia Castoldi Destri 20:00 h LER, UMA AVENTURA AO FIM DA JORNADA AO FIM DO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Thaís Boni Patrícia Signor Cyntia Castoldi Destri 20:30 h ERA UMA VEZ... CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA Gabriela Priori Patrícia Signor Cyntia Castoldi Destri 21:00 h ANÁLISE DO SALTO VERTICAL VOLTADO A APTIDÃO FÍSICA NOS ESPORTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Eduarda Jordani, Alan Patryk da Luz Caroline Rizzi Di Domenico Caroline Rizzi Di Domenico

2º DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Gestão, Direito e Negócios – Sala Virtual 3 – Google Meet: meet.google.com/ygm-echb-pue

Horário Título do Artigo Jovens Pesquisadores Orientador Moderador 19:30 h CONTABILIDADE DE CUSTOS: ANÁLISE DE CUSTOS PARA DECISÃO EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS Giovani Debastiani, Camila Mariane Lombardi, Ana Carla Baggiotto de Andrade, Maiara dos Santos Endres, Elizabete Casagrande Lazarotto, Sara Vanin Giasson. Elen Presotto 20:00 h GESTÃO SOCIOAMBIENTAL EM ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS: SUGESTÃO PARA AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO NORTE RS Gabriéli Carine Ribeiro Paulo Roberto Machado Eduardo Toledo Martins 20:30 h A IMPORTÂNCIA DO PRONAF NO DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PARA OS ASSOCIADOS DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Daniela Maria Tonin Bedin, Renan Anderson de Oliveira Eduardo Toledo Martins Eduardo Toledo Martins 21:00 h A SUCESSÃO EM PROPRIEDADES FAMILIARES: AS POLÍTICAS DE CRÉDITO E SUAS INFLUÊNCIAS Queila Paula Ludke, Renan Anderson de Oliveira Eduardo Toledo Martins Eduardo Toledo Martins

Saúde – Sala Virtual 4 – Google Meet: meet.google.com/btu-topq-chn

Horário Título do Artigo Jovens Pesquisadores Orientador Moderador 19:30 h INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO PRIMEIRO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS Tatiane Ribeiro Garcia, Ticiane Ribeiro Garcia, Letícia Garcia de Souza, João Mendes da Silva Júnior. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Juliano Uczay 20:00 h CONSUMO DE CARNES NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL Vanessa Alberti Kuster, Diana Marcon, Geison Luis Orio. Juliano Uczay Juliano Uczay

Engenharia e Estruturas – Sala Virtual 4 – Google Meet: meet.google.com/btu-topq-chn

Horário Título do Artigo Jovens Pesquisadores Orientador Moderador 20:30 h MODELAGEM DE EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR UTILIZANDO SOFTWARE DA PLATAFORMA BIM Ademar Lasta, Douglas Tonello Rossetto, Eduardo Oliveira. Deuander de Oliveira Mello Ana Paula Martins Raquel Nailê Brinkhus

Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG