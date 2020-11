Associados do Sicredi já podem utilizar o Pix

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 18 Novembro 2020 08:24 .

Pagar, receber e transferir agora pode ser feito a qualquer momento no aplicativo da instituição financeira cooperativa

Associados do Sicredi de todo o Brasil, já podem utilizar o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil que veio para trazer mais conveniência aos brasileiros. Quem realizou o cadastro das chaves antecipadamente, já pode usar a solução, que permite pagar, receber e transferir valores a qualquer hora do dia, sete dias por semana. Aqueles que não fizeram o registro, podem cadastrar a qualquer momento uma chave Pix (CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória), pelo aplicativo do Sicredi.

O Pix não é um novo aplicativo e sim uma solução que estará disponível dentro do aplicativo do Sicredi e Woop Sicredi, conta 100% digital da instituição. De forma simples e prática, os consumidores podem agora transferir, pagar ou receber valores imediatamente. As movimentações financeiras poderão ser feitas por pessoas físicas e jurídicas utilizando uma chaves Pix cadastrada, via QR Code, via Pix Copia e Cola ou ainda usando os dados bancários, como já é feito atualmente.

Para Cidmar Stoffel, diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi, a solução marca uma evolução importante do Sistema Financeiro Nacional (SFN). “Nossa busca é sempre de disponibilizar as alternativas que sejam mais convenientes aos nossos associados e, desde o início, acreditamos que o Pix possibilitará bastante praticidade para o dia a dia das pessoas”, comenta Stoffel, que complementa informando que o próximo passo da instituição financeira cooperativa é disponibilizar o uso do Pix em suas máquinas de cartões e também no internet banking.

Mesmo com a nova opção, os associados Sicredi seguem contando com os meios de pagamento já conhecidos e podem escolher qual deles melhor atende suas necessidades. Para ter acesso à novidade, bastará atualizar o aplicativo Sicredi ou Woop Sicredi disponíveis para os sistemas operacionais Android e IOS.

Saiba mais sobre o Pix no Sicredi em www.sicredi.com.br/site/pix/

Fonte: Sicredi