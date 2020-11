Rondinha - Município decreta situação de emergência devido a estiagem

O decreto nº 3.082 foi publicado na quinta-feira dia 19 de novembro levando em consideração os dados técnicos elaborados pelo Conselho Municipal Agropecuário o qual esteve reunido no dia anterior para dimensionar as perdas no município.

A estiagem na área rural já ocasionou, até o momento, perdas acentuadas nas lavouras de milho (70%), soja (20%) e na produção de leite (20%). As pastagens necessárias para alimentação do gado tem registrado perdas próximas a 100%. A partir de levantamento realizado pelo Escritório da Emater, Secretaria Municipal de Agricultura, STR e equipes técnicas, ficou constatada também a escassez de água em açudes, riachos e fontes naturais, que abastecem o consumo humano e animal.

O decreto agora depende da homologação do Estado e União para tornar o município apto a receber recursos e habilitar os agricultores a renegociarem suas dívidas e demais procedimentos cabíveis.

