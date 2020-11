Operações de crédito da Sicredi Região da Produção crescem 60% em três anos

Micro e pequenas empresas tiveram incremento de 116% na concessão de recursos entre 2018 e 2020 nos três Estados de atuação

A cooperativa de crédito que cresceu mais de 40% neste ano reúne quase 60 mil associados e 25 agências nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais – Sicredi Região da Produção – revela números impactantes no incremento da concessão de crédito nos últimos três anos. Entre 2018 e 2020, foram liberados mais de R$ 1,5 bilhão em crédito para associados nos três Estados, incremento de 60% no período.

Em Santa Catarina, o aporte de recursos aumentou 58% em 2020 em relação a 2018. Neste ano, a Cooperativa já liberou R$ 230,9 milhões em operações de crédito aos catarinenses, bem acima dos R$ 146,2 milhões concedidos em 2018. No Estado Gaúcho, o incremento também mais que dobrou. Em 2020 foram liberados R$ 365,6 milhões, 53,7% a mais que em 2018 – R$ 237,8 milhões. Em Minas Gerais, a concessão foi ainda maior. A Sicredi abriu sua primeira agência no ano passado no Estado, com aporte de R$ 3,4 milhões em crédito e neste ano já alcançou mais de R$ 18,5 milhões, elevação de 443% no valor disponibilizado.

Apoio para as micro e pequenas empresas

De acordo com o gerente de Ciclo de Crédito da Sicredi Região da Produção, Thiago Salami, neste ano, a Cooperativa já concedeu mais de R$ 615 milhões em operações de crédito nos três Estados. Em 2018, o número alcançou R$ 384 milhões. Deste montante, Thiago destaca o aporte de recursos para micro e pequenas empresas. Foram R$ 178,9 milhões concedidos a esse segmento nos três anos, número que representa elevação de 116% no período.

Só neste ano, a Cooperativa concedeu R$ 83 milhões em crédito para o setor: R$ 43, 2 milhões para as pequenas empresas e R$ 39,7 milhões para microempreendedores. Se comparado com 2018, os números correspondem a um incremento de 96,8% para o primeiro público e 141% para o segundo.

Para o presidente da Sicredi Região da Produção, Saul João Rovadoscki, os dados mostram a força do cooperativismo regional e revelam o desenvolvimento econômico gerado pela Sicredi nos Estados onde atua.

“São recursos que movimentam todos os setores econômicos nos municípios de atuação da Sicredi. Isso contribui para o desenvolvimento local e é fundamental para o crescimento dos nossos associados, para a realização dos seus sonhos e projetos de vida. Para 2021, projetamos novo salto de 30%, com a abertura de novas agências”, ressalta Rovadoscki.

Foto: Presidente da Sicredi Região da Produção, Saul João Rovadoscki