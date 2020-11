Um ano voando juntos: Cooperativa Escolar Rondinela completa um ano

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 24 Novembro 2020 08:38 .

No ano de 2019, a Escola Municipal de Educação Básica Francisco Mariano Braga de Rondinha, recebeu o convite para sediar a primeira Cooperativa Escolar da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG. Após um período de estudos, foi fundada – em 23 de novembro de 2019 – com 25 associados, a Cooperativa Escolar Rondinela.

As cooperativas escolares são associações de estudantes com finalidade educativa quais podem desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos associados e população em geral, as cooperativas são regidas pelos sócios com a supervisão de um ou mais professores orientadores.

Juntamente com a fundação, os sócios organizaram um plano de gestão para todo o ano de 2020, entretanto, em decorrência da pandemia, as atividades foram adiadas ou feitas de forma virtual. “Neste ano, enfrentamos muitas dificuldades, por conta da pandemia, e logo nos nossos primeiros meses de fundação tivemos que nos reinventar e aprender tudo novamente. O que tínhamos aprendido a fazer presencialmente, tivemos que fazer de forma online”, diz a sócia fundadora e primeira secretária, Nicoli Luisa Zanovello.

A segunda secretária e também sócia fundadora, Ana Julia Romansini, complementa: “Achamos que seria um processo desgostoso, mas todos juntos encaramos isto como um aprendizado, em um momento onde poderíamos ter desistido da nossa caminhada ao lado da cooperativa, apenas nos unimos e fizemos mais do que se estivéssemos na escola”, ressaltou.

Em meio a pandemia, os alunos aceitaram participar do Desafio Coopes – um desafio criado pela assessoria pedagógica, especialmente para ser executado neste período. Este projeto envolve várias cooperativas escolares de diferentes regiões com o intuito de manter a intercooperação. O desafio propunha que cada cooperativa criasse soluções para problemas da comunidade de forma criativa. A Cooperativa Escolar Rondinela, através de uma enquete em seu Instagram, identificou como problema mais relevante no município de Rondinha o preconceito. A partir disso, os sócios entenderam que a única forma de combatê-lo é através de conhecimento e, para isso, organizaram diversos vídeos explicativos sobre o tema – que estão sendo divulgados no Instagram da cooperativa, semanalmente.

“Um ano de Rondinela! Diferente de tudo que planejávamos, mesmo assim estou muito feliz, pois é visível o crescimento destes alunos, observando a maneira como eles foram conduzindo as situações e a utilização das ferramentas digitais. Acredito que esta forma de trabalho (virtual) continuará existindo em nossa Cooperativa, mesmo depois do retorno presencial, porque a integração com outras cooperativas e as atividades individuais foram mais acessíveis, não conseguimos contemplar todos os associados, mas um trabalho muito significativo de mentoria foi realizado individualmente com os alunos que fazem parte do Conselho de Administração”, conclui a professora orientadora da Cooperativa Escolar Rondinela, Lidiane Perondi Poletti.

O trabalho acontece e muitas aprendizagens estão sendo construídas devido ao estímulo do Sicredi e apoio constate da assessoria pedagógica Greta, que direciona as ações e contribui para um crescimento pessoal também. A partir deste olhar identificam-se as oportunidades de melhorias e potencializa-se o que cada um tem de melhor. Os sócios já estão organizando a assembleia geral deste ano, que acontecerá no dia 10 de dezembro, de forma virtual.

Fonte: Comunicação Rondinela