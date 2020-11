Rondinha - Grupo de Teatro de Rondinha lançará nova temporada de Rádios-Contos

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 24 Novembro 2020 11:35 .

Nesta quarta, dia 25, o Grupo de Teatro de Rondinha lançará o primeiro episódio da nova temporada de Rádios-Contos.

Com 06 episódios inéditos, a série Histórias de Suspense e Terror foi toda desenvolvida pelos alunos do Grupo de Teatro neste período de pandemia, com todos os cuidados necessários de distanciamento.

O criador da série, Tito Grando, afirma: “Eu e a secretária de educação, Rejane Zorzi Schio, decidimos criar uma série no formato antológico, onde os episódios são independentes entre si. O que os une é o gênero. Então escolhemos o suspense e o terror. Os alunos da oficina de teatro adoraram.”

Os episódios serão lançados todas às quartas-feiras até o final de dezembro. O projeto é uma produção da Secretaria de Educação e Cultura de Rondinha.

Fonte: Ederval Lauer