Palmeira das Missões - Município registra o 20º óbito por Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Terça, 24 Novembro 2020 12:00 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões, através do Centro de Operações Emergenciais (COE), confirma o vigésimo óbito por Covid-19 no município, que ocorreu nesta segunda-feira (23/11).

Trata-se de uma mulher, com 60 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. A paciente foi hospitalizada no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões no dia 14 de novembro, sendo transferida para a UTI do Hospital São Luiz de Dom Pedrito em 15 de novembro, onde permaneceu até a data do óbito.

Nesta terça-feira, 24 de novembro, o município apresenta os seguintes dados:

CONFIRMADOS – 1139 casos confirmados; 945 destes recuperados; 163 casos isolados/ativos; 11 casos internados/ativos (06 em Palmeira das Missões, 01 em Ijuí, 01 em Santa Maria, 01 em Passo Fundo, 01 em Espumoso e 01 em Soledade) e 20 óbitos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

SUSPEITOS – 144 casos suspeitos (que aguardam coleta ou resultado de exame).

NEGATIVOS – RT PCR 2251 | testes rápidos 1360.⠀⠀

Yasmin Mafalda

Jornalista MTB n°19.787