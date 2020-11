CESURG está com inscrições abertas para a segunda edição do Vestibular de Verão 2021

CESURG está com inscrições abertas para a segunda edição do Vestibular de Verão 2021

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 25 Novembro 2020 08:35 .

O Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG Sarandi está com vagas abertas para a segunda edição do Vestibular de Verão 2021, basta acessar o site cesurgsarandi.com.br/vestibular e realizar a inscrição para um dos cursos que a instituição oferece, lembrando que as inscrições encerram na sexta-feira 04 de dezembro de 2020.

A taxa de inscrição é 1Kg de alimento que deve ser entregue no dia 05 de dezembro data da prova desta segunda edição do vestibular. Ainda o CESURG está sorteando para os alunos matriculados no Vestibular de Verão 2021 um iPhone 11 para maiores informações devem acessar as redes sociais da instituição.

Ao todo são 10 cursos de graduação disponíveis que o CESURG Sarandi oferece Administração, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Gestão de Cooperativas, Medicina Veterinária e Pedagogia. E ainda o Curso Técnico em Enfermagem que oferece 25 vagas.

Além disso, os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária estão com novidades para atenderem a demanda da região, pois no próximo ano as duas formações terão a opção de Agronomia com Ensino Híbrido dispondo de aula presencial duas vezes na semana e o restante online e Medicina Veterinária com aulas em turno integral.

E mais, para quem não quiser realizar a prova, poderá também optar por entrar com a nota do Enem de 2015 a 2019 é necessário verificar a pontuação através do site https://enem.inep.gov.br/participante/#!/login. Outras duas maneiras para ingressar em dos 10 cursos é através do Histórico Escolar da instituição em que foi concluído o Ensino Médio e também Transferência de alunos de outra faculdade para o CESURG de Sarandi.

O CESURG ainda possui muitas modalidades de apoio que facilitam para o ingresso nos cursos da instituição como: Desconto Família, Bolsas de Pesquisa e Participação, FIES, Desconto Pontualidade, Programa de Acesso Estudantil CESURG, ProUni, Mobilidade Acadêmica e o Convênio Empresas,

Para mais detalhes os candidatos podem entrar em contato com a equipe responsável através dos telefones (54) 3460-1000/ (54) 9 9949-3977/ (54) 9 9676-7808/ (54) 9 9698-7816.



Fonte: Angeli Sortica - Assessoria de Comunicação CESURG