Sicredi Região da Produção RS/SC/MG lança campanha Árvore da Cooperação

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 25 Novembro 2020 08:53 .

Iniciativa visa arrecadar caixas de bombom para presentear entidades sociais e crianças carentes nos três Estados de atuação

As 25 agências da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG se uniram para a realização da campanha Árvore da Cooperação, com objetivo de tornar o Natal deste ano diferente e mais solidário. As agências gaúchas, catarinenses e mineiras já estão decoradas para o Natal e, desde o início desta semana até o dia 21 de dezembro estarão recebendo doações de caixas de bombons, para presentear entidades sociais e crianças carentes de todos os municípios da área de atuação.

De acordo com a gerente de Comunicação, Marketing e Relacionamento, Luana Schiefelbein Elicker, os associados poderão trocar as caixas de bombons por enfeites natalinos exclusivos da Sicredi. “São bolinhas feitas em MDF com a palavra ‘cooperar’. Ao doar uma caixa de bombom, o associado leva para casa, para colocar na sua árvore, um enfeite que representa e lembra a cooperação ao próximo”, explica Luana. “Queremos estar presentes na sociedade, fazendo a diferença, e ao mesmo tempo, entregando algo simbólico, nos aproximamos dos associados”, complementa.

A iniciativa surgiu no ano passado nas agências de Chapecó/SC e arrecadou mais de mil caixas de bombons que beneficiaram crianças de oito programas sociais no município. Graças ao sucesso da campanha, ela foi ampliada neste ano para todas as agências, incluindo ainda mais entidades sociais entre os beneficiados.

“A árvore representa os pilares do cooperativismo, que são a união, a solidariedade e o voluntariado. Ao mesmo tempo em que a nossa ação vai fazer o Natal das crianças mais feliz, também dará maior simbolismo e gratificação às pessoas que doarem. São ações simples que fazem toda a diferença nas comunidades”, enfatiza a gerente.

As agências da Sicredi farão a entrega das caixas de bombons a partir do dia 22 de dezembro, diretamente às entidades ou crianças beneficiadas. Quem quiser contribuir com a campanha pode procurar qualquer agência do Sicredi na região e trocar os chocolates pelo enfeite.

