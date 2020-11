Polícia Civil realiza operação no norte do Estado e seis indivíduos são presos

Para coibir a atuação de uma associação criminosa que atuava no cometimento de roubos, foram cumprido mandados nas cidades de Trindade do Sul, Engenho Velho, e Passo Fundo.

Na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro de 2020, a Polícia Civil desencadeou a operação denominada "Via Norte”, que objetivou coibir a atuação de uma associação criminosa especializada no cometimento de roubos, em especial, à residência.

As ações de hoje foram coordenadas pelo Delegado de Polícia Ênio Roberto Tassi, titular da DP de Nonoai, a qual investiga um roubo à residência ocorrido em Trindade do Sul, na data de 07 de novembro de 2020. Segundo dados do inquérito, indivíduos armados teriam rendido uma família, e subtraído diversos bens, incluindo um veículo.

Durante as investigações houve uma contínua troca de informações com a Brigada Militar, e verificou-se a existência de uma associação criminosa, que teria atuado para o cometimento do crime. Criminosos de Passo Fundo, Engenho Velho e Trindade do Sul, teriam participado do crime.

Após a elucidação do fato, a Autoridade Policial titular do inquérito representou pela prisão temporária dos envolvidos, e pela expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados, os quais foram deferidos pela Comarca de Nonoai. Foram cumpridas hoje seis ordens judiciais de busca e apreensão. Seis suspeitos foram presos temporariamente.

A operação contou com a participação de 37 policiais civis, oriundos das Delegacias Regionais de Erechim, Passo Fundo e Carazinho. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Trindade do Sul, Engenho Velho, e Passo Fundo. Um dos suspeitos foi interceptado e preso pela Polícia Civil de Carazinho, quando retornava de Ijuí para Passo Fundo.

Além das prisões, foram apreendidos celulares dos suspeitos, uma arma de fogo e uma caminhonete Range Rover, que estava sendo utilizada pelo grupo.

Após os tramites legais, os presos foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Autoridade Policial titular da investigação.

Caminhonete Range Rover, utilizada pelo grupo, foi apreendida - Foto: Divulgação/PC

