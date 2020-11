Rondinha - Município já está no clima do Natal 2020

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 26 Novembro 2020 08:46 .

Durante este mês de novembro a Administração Municipal de Rondinha através de seus servidores municipais deu início a decoração natalina na Praça Padre Eugênio Medicheski com a instalação de arcos, árvores decoradas, velas e anjos luminosos, luzes, entre outros adereços natalinos. Também foi montado um lindo presépio representando o cenário do nascimento de Jesus. O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), confeccionou lindos bonecos representando a imagem do papai Noel e da mamãe Noela e dos duendes.

O espaço está liberado para visitação da comunidade, com a devida orientação sobre os cuidados a serem tomados, respeitando o distanciamento social e demais forma de prevenção devido o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Conscientes que o ano corrente está sendo difícil para todos e tem exigido muito de cada um o objetivo da iniciativa é renovar a motivação entre as famílias e lembrar que o natal significa união, esperança, paz e amor entre as pessoas.

O importante nesse ano é preservar ainda mais a magia do Natal, momento em que as pessoas estão sendo privadas da convivência social, do contato com os amigos e com familiares. Viver o Natal é celebrar a vida.

Segue algumas imagens do espaço decorado.