Barra Funda - Praça é equipada com brinquedos e espaços novos

Barra Funda - Praça é equipada com brinquedos e espaços novos

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 26 Novembro 2020 10:14 .

Pensando em proporcionar as crianças um espaço de diversão e lazer além de incentivar novas brincadeiras e o desenvolvimento de diversas habilidades, a Administração Municipal através das Secretarias de Obras e Educação, adquiriu um parque infantil e construiu uma quadra de areia, ambos instalados na praça da Prefeitura.

O parque é composto por quatro torres, balanços, plataformas, rampas de tacos, tubo de ligação, escadas, tobogã, escorregador e passarela.

Brincar e se divertir em um lugar adequado e seguro só favorece o desenvolvimento psicossocial e também a integração com a comunidade. A entrega do parque infantil proporcionará as famílias um espaço para acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos o que é muito importante.

Em breve as demais praças do município também receberão melhorias.

“Administração Municipal cuidando bem de nossas crianças para um futuro ainda melhor”.

Fonte: Divulgação