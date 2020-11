Rondinha - Divulgados ganhadores do Concurso Cultural Paisagens da Minha Terra

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 26 Novembro 2020 10:31 .

Neste ano de 2020, realizou-se a 7ª edição do Concurso Cultural Amador de Fotografias de Rondinha "Paisagens da Minha Terra" promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, buscando coletar imagens, registradas apenas por amadores locais sobre o tema proposto com o objetivo de evidenciar as belezas e as peculiaridades das paisagens e dos cenários rondinhenses.

Esta edição contou com 137 inscritos, num total de 274 fotografias participantes, retratando diferentes cenários do território rondinhense registrados por pessoas de qualquer faixa etária, que residem, estudam e/ou trabalham no município.

Os avaliadores tiveram um grande desafio para a escolha das 24 fotos selecionadas que farão parte do Calendário Municipal de 2021, com premiação em dinheiro do 1º ao 12º lugar. Seguem as 24 imagens selecionadas e seus respectivos autores:



1º ANDERSON DEBONA

2º AIRTON DORNELLES ASCHI

3º BRUNA PIETROBELLI MIGLIORINI

4º LEONARDO POLETTI

5º EMILI CRISTINA PEDON

6º LORENZO FERRONATTO PASQUALLI

7º BRAULIO LUIS DEBONA

8º PÂMELA GRETCHEN DUARTE

9º VOLNICE DO CARMO ORIO

10º KAREN MONIQUE FINATTO

11º ALICE KATARINA SARTORETTO

12º ELIANE SALETE FORNARI MERLIN

13º CAMILE MENIN

14º ANGELO BRANCHER

15º GABRIEL PERUZZO

16º CARLOS EDUARDO ZORZI

17º RAQUEL MANFRO DELARMELIN

18º MATEUS ANTÔNIO DELARMELIN

19º THAYNARA MONTAGNER

20º SOLANGE FATIMA DE MARCO MENIN

21º ROMEU MIGLIORINI

22º FERNANDA MANFRO

23º LUIS FELIPE BELCAIR

24º LILIAN POZZEBON GHELLER