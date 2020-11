Sarandi – Rafaela Werner representará o município no Miss Teen RS

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 26 Novembro 2020 11:35 .

Concurso acontecerá em Caxias do Sul, dos dias 29, 30 e 31 de Janeiro de 2021

Miss TEEN Rio Grande do Sul é o primeiro concurso de beleza exclusivo para adolescentes de 14 a 18 anos, realizado no Estado desde 2019 pela Minimal Models Agência de Modelos.

Objetivo principal é oportunizar que adolescentes possam participar de um concurso de beleza sério, ético e responsável que ajude no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Lembrando que, também é uma preparação para no futuro participarem de concursos de beleza na categoria adulta.

O Miss TEEN RS vai eleger as representantes do Estado para os principais concursos de beleza TEEN do país, como, Miss TEEN Star Brasil (Aracaju, Sergipe), Miss TEEN Grand Brasil (Aracaju, Sergipe), Miss TEEN Global Beauty Brasil (Recife, Pernambuco), Miss TEEN Eco Brasil (São Paulo, capital), Miss TEEN Earth Brasil, São Paulo, capital.

O município de Sarandi será representado pela jovem Rafaela Werner Soares, de 16 anos. Rafaela é estudante, cursa o 1º ano do ensino médio da Escola estadual Dr. Aldo Conte, é jovem aprendiz no Sicredi e reside no Parque Ipiranga. Como Miss Teen Sarandi, Rafaela já participou de eventos sociais no município.

Os concursos nacionais por sua vez elegem as adolescentes que representarão o Brasil nos concursos internacionais, entre eles, Miss TEEN Américas (El Salvador), Miss TEEN Grand International (Venezuela), Miss TEEN Earth International (Guatemala), Miss TEEN Global Beauty International (Brasil), Miss TEEN Mesoamérica International (El Salvador).

Além das oportunidades de representar o Estado as candidatas também são avaliadas por júri técnico que poderá indicá-las para compor o casting de talentos da Minimal Models RS e Brasil.

Em 2021 o concurso novamente acontecerá em Caxias do Sul, dos dias 29, 30 e 31 de Janeiro, sendo a final realizada no Teatro da Universidade de Caxias do Sul.

Estamos aguardando definições do governo do Estado e Municipal referente a realização de eventos com público presente. Se for necessário vamos transferir a data, considerando em primeiro lugar o bem estar e saúde das candidatas, familiares e equipe.

Previsão de serem até 60 candidatas, 01 candidata por município.

As inscrições continuam abertas e se acaso o município já possuir candidata inscrita, a interessada poderá participar escolhendo e representando outro município.

Dominique Silva, diretor nacional Minimal Models Brasil

Instagram: @missteenriograndedosuloficial

Site: www.minimalmodels.com.br

Representante de Sarandi no Miss Teen RS, Rafaela Werner, de 16 anos.

Texto: Dominique Silva

Fotos: Cristian Martins/ CX produtora