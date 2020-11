Sarandi - Assinado contrato que prevê a construção da Rua Coberta no centro do município

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 27 Novembro 2020 11:45 .

A Administração Municipal de Sarandi mais uma vez inova e vai construir a Rua Coberta no centro da cidade. Trata-se de um projeto focado na humanização urbana, cuja assinatura do contrato que prevê a construção ocorreu na manhã de sexta-feira, dia 27 de novembro, nas dependências da Prefeitura de Sarandi.

Participaram deste importante momento, o Prefeito Leonir Cardozo, o representante da empresa Engearte (vencedora do processo licitatório), Osmar Raimondi, Secretário de Educação Paulo Kasper, Diretora da Secretaria de Planejamento Larissa Bongiorno, o engenheiro da pasta, Marco Cescon e a Diretora de Pagamentos Taise Sartori.

O ato foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, sendo que na oportunidade, o Prefeito Cardozo salientou que a rua coberta será um amplo espaço de lazer, convívio social familiar e social, além de servir de local para eventos artísticos, culturais, estudantis e eventos sociais, mas sem perder a funcionalidade atual, ou seja, o fluxo de veículos continuará normalmente.

“Agradecemos imensamente ao Vice-Prefeito Glauber e ao vereador Lorini por se empenharem na busca da viabilização deste projeto. A construção da rua coberta é um sonho antigo dos sarandienses que vai deixar a cidade ainda mais bonita, favorecendo os eventos que acontecem na rua, pois eles estarão protegidos do sol e da chuva”, disse Cardozo na ocasião.

O referido projeto compreende a construção da rua coberta com as seguintes configurações: Pé direito: 6,5 m; Pé direito no local mais alto (centro): 7,24 m; Pé direito do pilar passante: 8,45 m; Vão livre do pórtico: 15,6 m; Nº de pórticos: 8; Comprimento: 36,55 m; Raio de projeção da cobertura: 12,5 m; m; Tipo de cobertura: Telhado de Aluzinco (TP 40); Largura total 17,10m.

O valor total da obra é de R$375.006,03 sendo o valor de repasse via Senador Paulo Paim de R$238.750,00 e R$136.256,03 oriundos de recursos próprios do município.

Decom Sarandi